北上注意︱深圳粤菜店簸箕鱼冒出多条活蛆 食客吃完才见到超崩溃︱有片

深圳有网民投诉，日前在龙岗一间粤菜店吃其招牌菜簸箕鱼，在进食后才发现簸箕有活蛆虫爬出，部份甚至爬上餐具上，「这么多蛆后厨不敢想有多脏」，事后店方免去全单再赔偿300元人民币。

事主：不敢想后厨有多脏

网民「小番茄生长日记」7月2日在社交平台发帖，指早前在龙岗「得食粤菜·簸箕菜开创者」餐厅就餐时吃出活蛆。

事主向内媒表示，事发于6月13日，她和朋友到该门店，选用了312元的「食过翻寻味」粤菜4人餐，当中包括该食店的招牌菜簸箕鱼，但当人人吃完一块后，却发现簸箕鱼中有东西蠕动，细看发现是多条蛆虫，部份在食材上，部份爬到餐具上，令人看著感到毛骨悚然。



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事主崩溃称，吃完才发现也不知有没有吞进肚里，感到好恶心，「这么多蛆不敢想后厨有多脏」。

报道指，涉事食店工作人员称对事件不知情，要核实后回复，但至发稿仍未有回应。涉事网民3日透露，已获退回全餐费用，另加补偿300元，店内已开启全面排查。



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网民留言指，「洗过碗摁知道，簸箕是360度全卫生死角，几乎不可能洗干净」、「外面的蒸包子的笼子是不是也很脏，看著黏糊糊的」、「好恶心，只赔300元太少了」、「我的妈，这真得陪你们精神损失费了」。