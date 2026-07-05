学历跳板？︱内地生涌港报读副学士年增20% 专家指未能升大学如白读

内地不少高考生成绩不如理想后，改到香港报读副学士，过去两年内地生来港读副学士年均增长20%，去年达8200人。有机构推出申请副学士及其升学规划「一条龙」服务，收费达10万人民币。有专家提醒，如未能在港升读大学，香港副学士学历不被内地承认，则只能当作高中毕业。

去年8200人来港读副学士

据《中国新闻周刊》引述内地教育机构新东方表示，最近两年申请香港副学士的内地学生年均增长约20%，去年人数达8200人。过去来港读副学士的内地生主要来自广东、福建等沿海地区，现在甚至北方也有学生来港。

来港读副学士是内地社交平台的热门话题。

报道指，香港的副学士这种源于欧洲的过渡学历，目前在内地考生眼中，变成最终升读「港八大」的学历跳板，但由副学士到取得本科学位，花费要100万人民币，切勿误解成「低分直通名校」。

广东考生柳慧，高考离本科线差几分，又不接受读专科，而香港副学士申请不需语言成绩，高考前可先以高中平时成绩获有条件录取，出分后达标即换正式录取，流程最快不到一周。

留学机构向她介绍，高考300多分也有机会申请，毕业后可再申请「港八大」本科，直接衔接大三。若留在内地「专升本」，至少要五年才能毕业，且毕业证会留下专科「烙印」。

「陪跑」服务费用可达¥30万

去年9月入读香港都会大学李嘉诚专业进修学院副学士的张敏指，如未能在两年内争取好成绩读本科，内地生在副学士毕业后，无法获得大陆教育部留学服务中心学历认证，副学士就是「断头学历」。

针对内地生需要，有机构推出「陪跑」服务全餐，提供申请副学士、在读辅导和升本科规划服务，费用约10万至30万人民币。

华南师范大学特聘副研究员常甜提醒，内地生副学士如未能升读本科，回流内地可能只被视为只有高中学历，考公、考编、国企网申的环节，会直接被系统拦截。