北上就医︱港人挤满深圳肿瘤科 治癌药价最平两折

香港病人北上就医正形成潮流！近日，距深圳福田口岸约10分钟车程的一间私立医院肿瘤科内，香港患者占比高达75%至80%。院方专家表示，内地与香港癌症诊疗讯息已基本同步，但药价差距明显，比如内地部分肺癌标靶药价格不足香港的两成，一些免疫治疗药价亦仅为香港的6成，而且内地创新药获批速度更快，可为港人提供更多选择。有业内人士直言，问诊效率显著、粤语环境、地理毗邻等因素，亦促成港人跨境就医的风潮。

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定位国际化私立综合医院的深圳新风和睦家医院目前仅开业4年，院内肿瘤科的香港患者占比已高达75%至80%。医院药房主任石莹近日对内地《第一财经》表示，肿瘤科近半为肺癌患者，不少香港患者最初是因内地的标靶药性价比突出而前来就医。

国产创新药获批后先行上市

究竟同一厂家、同等规格的药物，两地价差多少？以肺癌标靶药EGFR-TKI一代原研药吉非替尼、二代原研药阿法替尼、三代原研药奥希替尼为例，这些药物在内地的价格，还不到香港价格的两成。再如免疫治疗药物K药（帕博利珠单抗）为例，内地价格约为香港价格的6成多。

随着国产创新药获批增加，港人北上寻药情况进一步增多。该医院肿瘤科主任贾琳表示，内地创新药通常率先在内地获批上市，审批速度相对更快。因此，即使诊疗指南同步更新，香港患者若希望使用这些药物，仍需前往内地，「目前在来院接受注射类治疗的肿瘤患者中，约有50%至60%专程为使用内地已上市创新药而来」。

贾琳同时指出，内地与香港在肿瘤诊疗讯息层面已基本实现同步。双方临床医生均遵循国际权威指南，并通过国际学术大会及期刊，同步获取包括国产创新药在内的最新研究进展，因此彼此间几乎不存在讯息差。

过去十多年间，内地医药行业发生变革，官方集中采购等政策推出后，专利过期原研究药和仿制药价格虚高的情况明显改善。内地创新药上市速度也大幅加快，去年批准上市的创新药数量达76个，远超2024年的48个，创历史新高。

粤语环境候诊效率高成卖点

报道引述一名曾在香港医院执业的外科医生表示，大湾区医疗融合加快，吸引香港市民北上深圳乃至大湾区就医，除了药价低廉外，还包括粤语环境、地理交通便利、预约候诊效率高等因素。香港长者医疗券大湾区试点计划的实施，也方便了港人在大湾区内地城市就医。内地医生日常接诊量大、处理病例多样且复杂，「高频实战」的技术水准也成为吸引香港病人的一大因素。

关注病人权益的社区组织协会干事彭鸿昌表示，港人北上求医是大势所趋，由于现时有不少药物，在香港和内地两地均有出售，相比之下，内地价钱较相宜，吸引港人跨境就医。同时，在内地研发的新药物若来港出售，需要一定时间注册和审批，故想尽快用新药物治疗的港人，会选择到内地治疗。

彭提到，港人跨境就医在用药方面，不会有太大安全问题，因为内地审批与香港用药标准类近，并有安全把关，而在内地研发的新药物获得「药剂制品证书」，便可以在香港注册。

病人政策连线主席林志釉指出，跨境就医并非新鲜事，背后主因与药物价格差异有关。他解释指，药厂在不同地区的定价会因应当地GDP作出调整，导致同一种药物在香港与内地的售价出现明显差异，加上内地推行药物政策，大幅降低癌症药物价格，吸引不少病人北上求医，甚至有病人组织提供陪诊服务，协助病人到内地的大医院就诊。他提醒病人，内地对药物有安全监管，仍需谨慎选择具规模及信誉的医院。

大湾区医疗融合加快，吸引香港市民北上深圳乃至大湾区就医，除了药价低廉外，还包括粤语环境、地理交通便利、预约候诊效率高等因素。