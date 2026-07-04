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世界杯2026｜胡锡进吁中国男足向佛得角看齐 再圆世杯决赛周梦

即时中国
更新时间：19:17 2026-07-04 HKT
发布时间：19:17 2026-07-04 HKT

北京《环球时报》前总编辑胡锡进今日(４日)在微博写道，很多人都不知道在哪里、甚至没听说过国名的佛得角在今年世界杯上大放异彩，向全世界宣告了自己的存在。

他指出，中国生产了世界杯的足球、不同国家球迷挥舞的小旗子和吉祥物，甚至部分队员的球衣。这些生产让很多中国人有了工作，挣到了钱，改善了生活。但「人活著不光是为了填饱肚子，还需要快乐，需要满满的情绪价值」。

胡锡进称，中国如今非常强大，但偏偏就是足球不行，直言「14亿人口的中国，男足要多窝囊有多窝囊」，「把国人憋坏了，快憋出『足球抑郁症』了」。

他向中国男足喊话：「给我们一张堂堂正正的门票，别让我们总是做场外观众，在门口兜售小旗子、小零食」，并指谁能帮助中国观众挣来世界杯大派对的门票，「就将是国人心目中的时代英雄，是中国舆论场的骄傲和男神们」。

贴文末尾说，「希望中国出一批真正有志、有本事的男儿们，满足同胞们压抑多年、反复被戳伤的强烈心愿。」

中国男足曾在2002年首次打进世界杯决赛周，也是迄今唯一一次。

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