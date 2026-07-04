世界杯2026｜佛得角虽败犹荣 韩国球迷借50万人口对比14亿嘲讽中国男足

美加墨世界杯赛事如火如荼，场内激战不断，场外中韩网民亦爆发「口水战」！在北京时间今日（4日）结束的世界杯32强赛中，非洲黑马佛得角虽以2比3遗憾负于强敌阿根廷无缘16强，但其顽强表现赢得全球尊重。然而，不少因韩国队小组出局而心怀怨气的韩国网民，竟乘机藉佛得角仅50万的人口，疯狂嘲讽拥有14亿人口的中国男足（国足），引发两地网民激烈的舆论交锋，不过部分中国大陆的网民也表示「本地人也搞不懂国足」，似乎对国足深感失望。

韩国球迷借50万人口对比14亿嘲讽中国男足。

据内媒报道，韩国队在本届世界杯小组赛表现差劣，主帅洪明甫更在末轮对阵南非的生死战中，爆冷将队长孙兴慜排除在正选名单外，最终韩国0比1告负，录得队史最差的世界杯第34名成绩，历史性无缘32强。洪明甫随后于6月28日召开记者会深深鞠躬并宣布辞职。

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此前，内地媒体及网民曾大肆嘲讽韩国出局，更制作海报揶揄「算分，你还是外行」。如今逮到机会的韩国网民随即展开报复，纷纷在社交平台晒出国足合照，冷嘲热讽指：「看完佛得角的比赛后，越发让人搞不懂中国足球。50万人的佛得角能在世界杯拿分，14亿人的中国却做不到。」

内地媒体及网民曾大肆嘲讽韩国出局。

面对韩国球迷的挑衅，中国网民迅速组织反击，不少人直言这反映了韩国队出局后的「自卑感与无奈」。有网民霸气回击称：「用足球成绩来衡量国家强弱够抽象的，搞得靠进球能加入联合国五常（五大常任理事国）一样！」亦有网民笑言：「真的挺感动，虽然没出线的是中国，但韩媒和韩网民却一如既往地每日高度关注国足，无论国足发生甚么事都想碰瓷刷存在感。」

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对于这个经典的「14亿人选不出11个会踢球」问题，内地体育评论员董路指出，一个国家的体育发展与其历史文化、教育方式和社会发展阶段高度相关，反问「印度15亿人，能挑出1个会跳水的吗？」体育强弱并非单一人口数据可一概而论。不过，亦有部分中国大陆的网民表示，「对于被韩国骂（国足）惟一不想反驳的。」、「反正国足脸都不要了，谁会想维护他们。」、「本国人民表示也不是很懂」、「其实我们也搞不懂」，似乎是对国足深感失望，没法支持。