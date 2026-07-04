情侣亲热半途变态男伸手入窗偷拍 酒店因「疏忽」须承担20%补充赔偿

情侣开房亲热必须锁紧窗户，否则随时沦为变态汉的偷拍主角！上海市静安区人民法院近日公布一宗一审判决书。一名张姓男子与女友入住某酒店一楼房间亲热时，遭到一名尾随的李姓男子在窗外蹲守偷窥半小时，更将手机伸入窗帘缝隙内偷拍长达10分钟。张男发现人影后报警，其后以隐私权受侵害为由，将偷拍者及涉事酒店一并告上法庭。法院审理后判决两被告败诉，须向张男出具书面道歉，偷拍者李某赔偿7,000元人民币（下同，约7,600港元），而酒店因未尽安全保障义务，须承担20%的补充赔偿责任。

变态男尾随情侣潜入酒店

据《红星新闻》引述中国裁判文书网近日公开的判决书，事发于2025年4月16日深夜11时许，张男与女友入住上海某酒店一楼房间，两人随后在房内发生亲密关系。期间，张男突然听到窗户有被人推开的声音，他走近拉开窗帘查看，惊见窗外竟有一名形迹可疑的男子蹲在窗边，当场大声呼喝，该男子随即仓皇逃跑，张男随即报警。

公安机关档案材料揭露了令人发指的细节。案犯李某供认，当晚他在街上看到张男与女友走入酒店，为满足其偷窥的变态癖好，竟然一路尾随。他顺着声音摸到酒店一楼杂物房，翻窗出到室外，发现张男房间虽然亮着灯并拉上纱窗，但玻璃窗并未上锁。李某在窗外兴奋地偷窥了半小时，随后更掏出手机，伸手将纱窗掀开一条缝隙，把手机塞入房内偷拍了约10分钟，直至被发现。

法院认定酒店疏于巡查

上海静安区法院经审理后指出，李某的偷拍行为严重侵犯了原告的隐私权，必须承担主要侵权责任。

至于涉事酒店方面，法院认为，酒店作为公共场所经营者，对顾客负有安全保障义务。然而，李某在案发当晚曾于酒店两个楼层的多个房间门外进行偷听等异常行为，酒店却完全未能及时发现、询问或制止，显然未尽到安保职责。

最终，法院判决李某、酒店公司必须向原告张男出具经法院审核的书面道歉声明；李某须赔偿张男精神损害抚慰金及律师费共7,000元，而酒店公司则对该笔赔偿款项承担20%的补充责任，并可在承担责任后向李某进行追偿。