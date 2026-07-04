家居防虫｜深圳男枕头发现臭屁虫卵 AI竟误判为多肉植物 专家教四招防范荔蝽

人工智能（AI）虽然方便，但盲信随时「中招」！广东深圳一名刘先生日前一觉醒来，赫然发现枕巾上长出了一串整齐、圆滚滚的绿色「多肉植物」。他用手机拍照询问AI，系统竟然好整以暇地答复称这是植物「佛珠吊兰」。然而，刘先生随手一捏，却发现手感极为不对劲，随即将其捏爆，才惊觉这根本不是甚么植物，而是俗称「臭屁虫」的荔蝽虫卵。吓得他魂飞魄散，立刻将整条枕巾扔掉。

柔软衣物带香气成头号目标

据《南国早报》报道，荔蝽（臭屁虫）成虫的产卵期长达半年。牠们每次产卵数量极具规律，通常固定为14粒。由于市民晾晒在露台的衣物、毛巾质地柔软、潮湿度适中，且带有洗衣粉的淡淡芳香，因此极易吸引荔蝽在上面产卵。

荔蝽俗称臭屁虫。 微博

深圳男枕头发现荔蝽虫卵。 微博

深圳男枕头发现荔蝽虫卵。 微博

专家指出，单纯的虫卵并不会对人体造成伤害，市民若在收衣服时发现虫卵，切忌用手直接捏爆或碰触，可用刷子或牙签将其轻轻刮走，再将衣物彻底清洗即可。

腐蚀性毒液溅入眼恐盲

然而，若遇到活体荔蝽则必须高度戒备。荔蝽在受到惊吓时会采取防御措施，分泌并喷射出带有强烈腐蚀性的臭液。该液体含有组织胺等化学成分，一旦接触皮肤会引起刺痛、红肿和剧烈瘙痒；若不慎溅入眼睛，更有引发角膜溃疡甚至失明的风险，必须即时用大量清水冲洗并尽快就医。

专家提出「防虫四招」：