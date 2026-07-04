世界杯2026│佛得角成网红旅游点 广州出发机票搜索量暴增184倍

「佛得角把世界杯踢成了旅游宣传片！」一位中国网民直言。随著佛得角足球队在世界杯表现神勇，这个人口50万、面积仅4个香港的西非岛国成为全球焦点。旅游平台显示，由广州飞赴佛得角的机票搜索量，一周内激增184倍。佛得角与中国渊源深厚，加上今年是两国建交50周年，有内地旅行社已将佛得角列为主推线路，预计将迎来爆发式旅游人潮。内地人赴佛得角可落地签，持香港特区护照更可享免签证待遇。

美加墨世界杯32强赛事，「黑马」佛得角以2：3惜败卫冕冠军阿根廷，虽败犹荣，再次提升球迷对这个非洲小国的兴趣。佛得角除了成为中国内地各大社交平台的热搜词外，去哪儿旅行指数显示，截至7月4日早上8点，飞赴佛得角首都普拉亚的机票搜索量比上周暴增近30倍。其中，北京、上海和广州飞普拉亚的航班搜索热度最高，广州出发的机票搜索量同比上周暴增184倍。

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「去佛得角旅游，为小国做点贡献」「有机会一定要去趟佛得角，感受下这个神奇的国家。」内地网友积极留言，表达对佛得角的热情，「通过这次世界杯，佛得角的旅游业肯定爆棚。」

佛得角去年的人均国内生产总值（GDP）为5670美元，居西非国家首位，其中旅游业是重要的产业之一，2025年该国接待游客124万人次。不过佛得角地处西非，从中国至少需要一次转机才能抵达。内地第一财经报道，比如从北京大兴机场经摩洛哥飞佛得角，8月份的单程票价近7000元人民币，而且全程超过20小时，还不是每天都有航班。

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签证方面，中国内地人去佛得角可以落地签，只要提前在佛得角官方的EASE电子系统预先登记，但也旅游达人称，由于佛得角比较偏远，中国边检通常要求事先办好签证，所以旅客最好提前向有关部门查询。

佛得角是大西洋火山群岛，不但有白沙滩、天然岩池、活火山等自然景观，圣地亚哥岛旧城更是世界文化遗产，留存葡萄牙殖民古堡与古码头，记录大航海历史。

在佛得角工作生活17年的刘宇是当地资深导游，他对内地上游新闻表示，此前佛得角属于极小众目的地，「只有资深户外玩家和旅行达人知道这片碧海群岛」。但世界杯后一切骤然改观。「如今我和国内亲友谈及佛得角，已经不需要再从头介绍它在哪里。」

刘宇说，原本长期合作的中国旅行社，近期纷纷将佛得角深度海岛游列为核心主推线路；多家新晋文旅机构也主动找上门，「全网游客、老客户，还有文旅同行，源源不断地向我咨询出行事宜，当地旅游热度正迎来爆发式增长。」

