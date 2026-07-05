重口味的爱︱河南妇咬老公脚趾4年 成功唤醒植物人丈夫︱有片

河南防水工（防水、防潮与止漏工程的技术工人）赵进前2019年为救小童，由6米高瓦顶堕下，脑部重创成为植物人，2024年，赵在妻子宋美悉心照顾下奇迹苏醒，至今已开始可以勉强走几步。近日，宋英表示，赵进前成为植物人后，日日用口咬丈夫脚趾刺激赵，终成功让他醒过来。

救3岁童致6米高坠下

现年44岁的赵进前，2019年为了救一名3岁孩童，爬上了仓库顶，期间瓦顶突然崩塌，赵进前将孩子抱入怀中保护，二人一起跌落6米地下，孩童没有受伤，赵则头部重创，变成植物人。医生向赵进前妻子宋美表示，赵醒来的机会「万分之一也没有」，能活下已是奇迹。

宋美不离不弃，辞去教美术的工作，全职照顾赵及两名孩子。宋美每曰为丈夫清洁身体、按摩、聊天，直至2024年某夜，睡在赵进前床边的宋美，突然感到有人为她盖被，睁开眼发现竟是丈夫用手艰难地为她拉被，双眼终于能微微睁开。



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赵进前奇迹醒来，虽然不能行动和言语，但对外界刺激有反应，令宋美对丈夫的痊愈重燃希望。

现听懂人声能抬手回应

近日，宋美再分享赵进前近况，赵目前已能扶著慢慢步行几步和复康运动，也能对妻儿作有限度互动，例如听懂人声，抬手回应。

对于赵进前能奇迹醒来，而且情况不断改善，宋美表示或与其不断咬丈夫脚趾有关。她忆述，赵进前成为植物人后，医生曾建议她多刺激丈夫的手指脚趾，帮助恢复神经。



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宋美一次偶然咬脚趾时发现丈夫有细微反应，之后，宋美就在赵进前脚上套上食品袋，坚持咬了多年。日复一日的触觉、语言、感官刺激让奇迹一点点发生，打破了医生「终身瘫痪昏迷」的评估。

网民对于宋美的坚毅纷表佩服和支持，但对咬脚趾不断提出代用建议，「买个夹子不行吗？」、「用手掐不行吗」、「真的是爱的呼唤」、「丈夫救人是位英雄，妻子不离不弃也很了不起」。