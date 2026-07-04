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UNIQLO｜中国健身网红当众半裸试衫拍片 日本网民炎上怒轰没教养｜有片

即时中国
更新时间：16:30 2026-07-04 HKT
发布时间：16:30 2026-07-04 HKT

网红为博取流量，行径竟然毫无底线！一名中国健身男网红日前在日本连锁服饰品牌UNIQLO（优衣库）购物时，为了在网络上炫耀健硕身材，竟无视公共礼仪，未使用试身室，而是直接在店舖商品陈列走廊上，当众脱下外衣、赤裸上半身试穿新衣，并将过程拍下上传至「小红书」分享。

「贴肉」试穿全程拍下

综合日媒及台湾媒体报道，网上流传的影片画面显示，这名身材壮硕的中国男网红，在人来人往的UNIQLO商店展柜旁的走廊，突然毫不避嫌地直接脱掉身上穿的T恤，公然赤裸上半身。随后，他拿起架上未付款的全新衣物，在没有穿任何内衣打底的情况下直接套上，并站在镜子前查看穿著效果。同行友人更在一旁将整个过程拍摄下来。

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该影片随后被日本网友转载至社交媒体X平台（前称Twitter），随即引爆排山倒海的舆论怒火。截至目前，相关炎上贴文的观看次数已疯狂突破1,600万次。大批日本网民痛斥其行径「没礼貌、极度令人震惊」，直言担心买到被这类「贴肉」试穿过的衣物，以后买新衣回家必须先清洗。更有日网民直接炮轰男事主「缺乏基本教养」。 

事件再次让网红「流量文化」成为风口浪尖，不少人抨击部分网红为了曝光而不择手段，破坏公共衞生之余，更连累其他守规矩的旅客。据悉，涉事网红因不堪舆论压力，目前已将原始影片删除下架，但相关画面仍在各国平台疯传。 

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