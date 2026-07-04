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人体工学椅平替︱「省椅」拯救打工仔屁股爆红 广东名物逐个数

即时中国
更新时间：16:09 2026-07-04 HKT
发布时间：16:09 2026-07-04 HKT

上班族及喜欢打机的年轻人，近年对人体工学椅趋之若鹜，觉得能大大提高长时间坐著办公或游戏的体验。近日，广东网民严选出一款廉价胶凳为「省椅」，且在网上人气不断上升，被指是昂贵人体工学椅的平替（平价替代品），带动多款流行于广东省的生活用品，成为谈论话题。

适合各种「瘫」式坐姿

据微信公众号「凤凰生活报告」文章「广东人严选的『省椅』，拯救多少打工人的屁股？」指，许多打工人也在找寻一款能「久坐不累」的人体工学椅，要求能稳稳住腰部，支撑到后颈，臀部也能坐得舒服。

而广东人则可以随随便便在家中抽出一张胶椅便能满足上述各大要求。

这款带靠背，有扶手，颜色张扬，塑料质地的椅子被网民称作广东省椅，没有标榜复杂参数、用料或腰托曲线，但「高度刚好，靠背刚好，扶手刚好，屁股不会陷进去，背也不会悬空。往后一靠，手往扶手上一搭」，便感觉到很舒服。

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文章指，有别于动辄过千元的人体工学椅，广东省省椅的测评标准是「靠得住，搭得上，瘫得下，凉快」，年轻人把它买进宿舍、出租屋，坐完之后发出朴素感慨：「买了张省椅，放宿舍太完美了，这才是真正的人体工程学。」

文章指，广东省椅受追捧，几十元有交易外，主要是它不扮高深，完全融入真正生活，「靠著坐，斜著坐，瘫著坐，翘脚坐，边刷手机边坐，边等饭边坐」也让人无比自在，不用像人体工学椅般要求用家「腰背挺直，膝盖九十度，双脚落地」。

便宜、凉快、舒服，令这款胶椅成为年轻人钟爱的产品，成为「宿舍、出租屋、阳台和小房间」的低成本人体工学椅。

文章又细数其他充满广东特色的，曾在网上引起关注的广东生活名物，包括：

1. 胶凳
不带靠背、不带扶手，通常为红色的小胶凳，它胜在便宜、轻便、能叠、能洗、能搬；

2. 折枱
平常不起眼折起放一旁，饭局、茶局、牌局、临时家庭会议，只要配合胶凳围上一圈，便可以完美满足需要；

3. 凉鞋/人字拖
广东湿热，雨多，夏天长，回南天一来，地面常湿滑，所以每家人门口，总有几双塑料拖鞋、人字拖、洞洞鞋；

4. 不锈钢省碟
广东厨房必备餐具，重量轻、收纳容易、便于清洁，打不烂等，成为主妇至爱；

5. 低币值利是
人民币10元、5元的广东红包，每到过年前便成为网络话题。

 

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