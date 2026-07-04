山西大命女看日出踩空堕百米悬崖 奇迹「摄」入离地40米岩缝获救︱有片

山西太原古交角子崖7月2日有女子在凌晨登山，准备看日出，期间摸黑夜行意外踩空，跌落高逾百米的悬崖，奇迹地卡在离地约40米的一处岩缝内获救。

半天吊呼救始被钓鱼汉发现

据极目新闻报道，山西蓝天救援队2日凌晨2点多收到求救，指角子崖有女子跌落几乎垂直的山崖。事主在跌落五六十米后，被卡在岩缝内动弹不得，位置离地面约40米。

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救援队与消防赶抵现场，直至清晨6时才将被困女子救出，当时她意识已模糊，身体虚脱，但未见明显外伤，已送院检查。

山西蓝天救援队赵队长表示，从业十六年来，第一次遇到这种情况，既吃惊也为女子感到幸运。

赵队长指，抵达时第一时间用无人机为受困女子定位，由于崖壁陡峭光滑，没有合适位置架设救援锚点，救援人员以周边树木作为绳索固定支点开展布绳作业。

救援人员最后沿绳索下降至被困女子所在崖壁位置，为其穿戴好安全装置后，合力将女子拉回安全地带，送医治疗。

报道指，女子跌落受困后，致凌晨看见崖下有人钓鱼，大声呼救后，才有人发现代她报警。