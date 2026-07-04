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深圳湾口岸｜海关半小时内连截8大妈 裙底及婴儿车起出53只濒危活龟

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更新时间：13:03 2026-07-04 HKT
发布时间：13:03 2026-07-04 HKT

跨境走私「异宠」集团各显奇招，竟然利用婴儿车及裙底作为掩护。深圳湾海关近日连续查获8名进境旅客，利用人身绑藏、婴儿车及纸巾包装袋等方式，藏匿活体龟共53只。涉案旅客均为女性，利用宽松裙摆遮掩企图蒙混过关。

据海关通报，关员在旅检大厅监管时，发现一名身穿宽松裙子、步伐拘谨的女旅客未向海关申报，随即拦截查验，在其腿部发现绑藏活体龟。海关关员在半小时内先后拦截8名衣著相似的女旅客，其中两人更推著载有婴儿的婴儿车。

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经进一步检查，关员共查获8名旅客以黑色丝袜包裹、绑藏于大腿、腰部和胸部的活体龟33只，以及在婴儿车睡垫夹层和纸巾包装袋内查获的活体龟20只，合计53只。

经深圳海关动植物检验检疫技术中心鉴定，该批活体龟包括三爪箱龟39只、丽箱龟9只及卡罗莱纳箱龟5只，均已被列入「濒危」。

目前，该批活体龟已移交深圳市规划和自然资源局南山管理局跟进处理。

海关提醒，除合法持有野生动植物进出口证书外，禁止贸易、携带、邮寄濒危物种及其制品进出境，情节严重构成犯罪的将依法追究刑事责任。

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