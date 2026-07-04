毒菌见手青︱云南屡爆中毒事故 民众用AI上山帮手采野生菇

云南踏入夏天，野生菇菌疯狂长出，民众涌入山头采摘或在街市购买食用，却屡屡有人误食毒菇见手青或其他毒菌要入院，甚至危及性命。人工智能（AI）普及下，爱菇人现在更用它来辅助，帮忙在山上找寻和辨识野菌，以免误摘毒菇食用。

取代野生蘑菇鉴别图鉴

据新周刊报道，云南人疯狂爱吃野生菌，每到夏天民众便变身为采菇达人，纷纷拿山箩筐到野外采摘菇菌食用或变卖。

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报道指，过去精通采菌的人，采集菌子通常得依靠古法，观察山脉的走向和溪流的方向，并牢记往年菌窝。每人也有自己的采菌方法和地图。

例如发现一只白蚁，就判断附近有鸡枞菌，观察夜里的雨势，就知道明天哪个山沟沟里的见手青要疯狂地从土里冒出来。

不过，AI技术成熟后，上述的采菇古法也受到冲击，越来越多民众拿著手机上山，成为采菇达人。他们会在现场拍照，再交给AI分折，哪里有野生菌。

过去，采菌人也会带著《实用野生蘑菇鉴别宝典》进入原始森林，在发现野生菇后，先要对照图片，防止误摘有毒野生菇。有了AI后，已不用随身带著苯重的鉴别宝典，直接用手机查询分析，便可以知道菌种，是否有毒。



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有些采菇老手，已开始训练自己的AI，每次上山前，会让自己的AI摄入大量的菌子图片和资讯，这么做可以在山上让AI更快识别出附近的菌子和减轻深山内时有时无信号的影响。

报道提醒，有使用AI采菇的人表示，不要完全依赖相信AI的辨别结果，因它有时也会出错，在光线、角度及相似菌种干扰下，有机会误判。有网友曾用同一张蘑菇照片问两次AI，结果得到了两次截然不同的答案，一次说有毒，一次说没有毒。