海南26年前被盗佛像 疑现观复博物馆

中国知名收藏家马未都创办的观复博物馆，疑似出现海南被盗佛像。有网民近日发文称，观复博物馆（北京）展览的一尊佛像，与海口市五公祠2000年丢失的一尊宋末元初铸铜佛像相似，并晒出相关图片。目前国家文物局和公安部已介入调查。观复博物馆对此回应，服从主管部门鉴定结果。

海口市旅游和文化广电体育局文物保护与利用科工作人员对《中国新闻周刊》称，经比照发现「文物的伤口，损坏的部分，（造像的）服饰、动作、表情，基本上是一致的」。中国政法大学教授霍政欣指出，如果证实是被盗文物，博物馆应当归还文物。

中国被盗（丢失）文物信息发布平台显示，这尊铸铜佛像于2000年4月30日在海口市琼山区五公祠被盗。其特征为高1.3米，空心，重约100公斤，头顶部有一个洞，右下部有少部分残断。

观复博物馆由马未都创办并担任馆长，是中国首间私立博物馆。观复博物馆前日发声明称，2005年，观复博物馆厦门馆开馆之际，在厦门市合法古玩市场征集文物展品，购得一件古代铜罗汉像，随后在北京的观复博物馆展出20年之久，其间没有接到过任何来自官方或私人关于这件展品的信息。