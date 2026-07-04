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天才文学少女︱作家蒋方舟卷学术造假 清华教授公开硕士论文抄袭证据

即时中国
更新时间：08:57 2026-07-04 HKT
发布时间：08:57 2026-07-04 HKT

内地有「天才文学少女」之称的作家蒋方舟，卷入涉嫌学术造假丑闻。清华大学教授肖鹰实名举报蒋方舟，指蒋的中国人民大学硕士论文存在系统性造假，并在微博公开证据。人民大学回应已介入调查，蒋方舟尚未回应。 

16则注释无一与来源文献吻合

肖鹰去年8月已踢爆蒋方舟的硕士论文造假，但校方的官方调查近3个月，至今仍未有任何调查结论。肖鹰7月3日在微博再公开举报，指他在审查蒋方舟的文学专业硕士论文后发现，全篇论文从《摘要》开始便错讹频出。全文合共20个注释，不仅无一注释符合学术论文写作规范，且当中16则竟无一则与注释所指的来源文献吻合。


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肖鹰指，审查结果显示，论文合共10处抄袭及11处编造/篡改。他举例指，论文引用威廉·葛德文的著作时，将书名《政治正义论》错写为《社会正义论》，更将译本出版年代「1980年」写成「1080年」。此外，文中6个直接引用英文原著的注释中，有4个抄袭自中译本，其余2个根据错乱程度，怀疑为电脑翻译。

怀疑买AI论文充数

肖鹰质疑，蒋方舟论文中大段抄袭第三方文献，或肆意编造文献中不存在的内容。他直言，鉴于信息技术在2019年已经高度发展和普及，有理由相信这是一篇网络购买的AI制作论文，并且为了规避查重进行了「全文机器洗稿」。

肖鹰痛批，一个合格的硕士毕业生凭直观就能看出该论文完全不合规范，质疑该论文为何能通过导师审查、专家评议、答辩会及学院和学校两级学位委员会的审核。

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肖鹰实的微信公众号「肖鹰美学」消息，他指自2025年8月起，多次在公众号实名举报蒋方舟其硕士论文严重抄袭及普遍造假，今年4月向中国人民大学文学院提交举报信，校方告知已启动学术不端调查，承诺调查工作将按规定在90个工作日内完结。5月，他再向人大学风建设委员会提交补充材料并获确认受理。

至发稿时，蒋方舟未就指控有回应。

据公开资料，蒋方舟1989年出生于湖北襄阳，7岁开始写作，9岁出书、12岁成名，曾被称为天才文学少女。蒋方舟2008年获清华大学破格录取，曾是人民文学奖最年轻得主，23岁出任《新周刊》副主编。

今年3月，蒋方舟深陷抄袭丑闻，其多部作品更被指与卡缪（Albert Camus）、纳博科夫（Vladimir Nabokov）等文学巨匠的作品有「异曲同工」之处。

 

 
 
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