驻京观察：建国250周年 美国领导力式微

今天，美国迎来独立250周年的历史节点。这个曾经的国际秩序引领者，其全球霸权领导力如今已经式微。复旦大学国际问题研究院院长吴心伯前日在中国人民大学发表演讲指出，美国对国际事务的主导能力在下降，尤其是在俄乌冲突、加沙冲突等议题上，联合国投票结果显示，越来越多国家不再愿意完全跟随美国立场。美国公信力与外交效能亦持续滑坡，原本外交模式依赖交往、对话，现在越发将制裁作为核心工具，这意味美国已丧失成熟的外交协调能力，只得依靠高压手段逼使他国迎合自身利益。

国际责任缺位透支了美国的影响力。吴心伯称，目前美国拖欠联合国常规会费超过20亿美元。有美国学者甚至提出联合国、WTO这类国际机构「不要也罢」观点。削减对外援助、频繁使用制裁工具，也削弱了其作为全球公共产品提供者的形象。

美国对盟友的掌控力同样在下滑。他表示，巴以冲突、美以伊冲突、美国对华政策等都体现出，美国与盟友之间的利益和判断并不总是一致。去年底至今，美国核心盟友领导人密集访华，推进外交伙伴多元化，普遍对美国的可靠性产生质疑。

美国欧亚集团主席克里夫·库普坎将当下定义为「零极世界」，认为全球进入地缘政治衰退期，没有大国或国际组织有效维系国际秩序。

吴心伯相信，全球治理的权力真空，为中国带来历史机遇。中国自2015年持续推动构建更加公平公正合理的全球治理体系，提出全球发展、安全、文明、治理四大倡议。相关理念体系较为完备，下一步关键是提高行动力。

他指出，全球治理不能只靠理念倡议，国际组织正常运行离不开资金、场地、制度等支撑。中国要在全球治理中发挥更大作用，需具备提供国际公共产品、承接国际制度运行的能力。他用「联合国总部如果有一天从哈德逊河畔来到黄浦江畔」打趣式假设，进一步强调中国要提前布局相应资源和专业人才。

杨浚源