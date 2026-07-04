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黄仁勋签名黑皮褛拍卖 估价最高47万港元

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更新时间：08:40 2026-07-04 HKT
发布时间：08:40 2026-07-04 HKT

辉达CEO黄仁勋的招牌黑色皮褛将于苏富比拍卖，由黄仁勋亲笔签名，最终成交价预计在4万至6万美元（约31.4万至47万港元）。

《商业内幕》昨日报道，苏富比表示，该黑色皮褛来自奢侈品牌Tom Ford，经知名鉴定公司进行相片比对，确认黄仁勋曾于2023年10月18日在台北出席鸿海科技日时穿着。据Tom Ford官网，皮褛原价为8990美元（约7万港元）。

苏富比将于7月7日起接受竞投，该皮褛会在苏富比纽约展出至7月16日，拍卖则于7月17日结束，拍卖收益将用于资助新一代创业者的奖学金、资助计划及驻留项目。

黄仁勋此前也曾对外捐赠签名皮褛。去年6月，在香港科技大学基金首届智汇慈善晚宴上，黄仁勋就捐赠两件背面绣有「HKUST」字样的签名皮褛，成为当晚全场最瞩目拍品。两件皮褛最终合计拍出超2000万港元善款，全部用于科大工程学科、人工智能相关战略发展项目。

如同苹果创办人乔布斯的黑色高领毛衣，黄仁勋近年以黑色皮褛形象深入民心。他此前在韩国综艺节目中回应为何总穿黑皮褛：「是我的妻子让我穿的，我穿的所有的东西都是我妻子给我买的。从17岁认识妻子之后，我完全没有购物了。」

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