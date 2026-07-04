河南贫苦女高考逆袭699分感动全网 企业自媒体蹭流量困扰全家

母亲重病、父亲务农，河南寒门女孩韩雅平凭借自律苦学，高考获699分（总分750分）优异成绩，全省逾130万考生位列前60，选择清华大学医学院……她的励志故事近日全网爆火，打动无数网友，亦引来不少企业上门联络资助，同时提出合影、产品代言要求，更有自媒体将镜头架在其家门口直播。持续围观让韩雅平及家人身心俱疲，公开表态谢绝一切探视，网民怒斥自媒体「蹭流量无底线」。

▍中国组 ▍

内地大象新闻报道，突如其来的关注度已成为平顶山郏县韩雅平一家人的沉重负担。连日来，各类人员络绎不绝登门，不少企业声称要提供资助，有的放下善款，默默离开；不少企业则同时提出合影或者产品代言的要求；更有自媒体博主直接把镜头架在韩雅平家院门口，拍视频、开直播，将家庭私事曝露在公众视野中。

网友批无底线蹭热度

报道称，从早到晚的接待耗费大量体力，家庭困境被反复公开围观，更让一家人承受着巨大的精神压力，受访顾虑、人情牵绊、外界期待让他们不堪重负。乱象曝光后，大批网友批评自媒体无底线蹭热度，消费寒门学子。

面对外界干扰，韩雅平始终心怀感恩，珍惜每一份善意，但也希望摆脱流量裹挟。她表示，未来将依靠勤工俭学完成学业，脚踏实地走好求学路。目前不再接受探视、采访，希望回归平静生活。

报读清华医科冀改变命运

据了解，韩雅平家庭条件十分清贫，由于母亲患有强直性脊柱炎，常年卧床几乎丧失了劳动能力，全家的生计仅靠父亲务农和打零工来勉强支撑。不过，韩雅平从未懈怠学业，从小到大未上过任何补习班的她，凭借自学与刻苦钻研，始终名列前茅。

「吃饭比同学快，多花时间啃错题，积累到熟练」，韩雅平自称并非天赋型学子，这些年即使「学到哭也不放弃」。她相信「知识改变命运」，已报清华医科专业，「要通过学习改变家庭现状，一定会让父母过上好日子。」