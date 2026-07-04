演唱会抢飞︱内地「黄牛党」外挂大本营曝光 200手机「砌墙」狂赚逾¥1600万

每逢热门演出，门票甫开售即被「秒杀」一空，坊间的「票务公司」却能公然兜售高价门票。近日，江苏镇江市检察机关通报一宗利用非法「外挂」软件批量抢购，并倒卖演唱会门票的重大案件。

案情显示，2024年10月，不少网民反映江苏南京某场热门演唱会的门票极难抢购，部分歌迷最终被迫以原价数倍的价格向「黄牛」购买。警方随即展开调查，锁定了一名李姓嫌疑人。

「黄牛党」集团利用外挂买清演唱会门票。央视截图

「黄牛党」集团利用外挂买清演唱会门票。央视截图

「黄牛党」集团利用外挂买清演唱会门票。央视截图

「黄牛党」集团利用外挂买清演唱会门票。央视截图

毫秒自动下单

李某曾为软件研发人员，制作过一款用作抢购限量版运动鞋的「外挂」软件以从中牟利。其后，李某将该软件进行升级，开发成专门抢购演唱会门票的工具。该软件能直接绕过官方票务平台的演出详情页面，直接跳转至支付界面，实现毫秒级的自动下单。

为了扩大抢票规模，李某购置了200多部智能手机搭建成「手机墙」，在门票开售的瞬间，批量发送高频抢票指令。此外，李某更在全国发展多级代理，透过各类黄牛票务群组收集歌迷的购票订单，进行层层接单与利润分成，加价倒卖门票，从而构建起一张覆盖全国的倒卖演出门票犯罪网络。

转售逾6万多张门票

经司法机关审理查明，在2023年5月至2024年12月期间，李某及其犯罪团伙利用该款抢票软件，在各大票务平台上累计抢购演唱会门票达6万多张，非法获利逾1600万元人民币。目前，该团伙的15名成员已全部被缉拿归案，其中4人仍在接受进一步侦查，其余11名涉案人员均已进入司法程序。