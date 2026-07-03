世界杯2026︱沪球迷穿日本队战衣观赛 官媒批借机攻击中华民族

世界杯期间，有中国球迷身穿日本队球衣齐聚上海酒吧观赛，浙江省委宣传部今日（3日）发文称，中国有「个别极端声音」借日本队出色发挥，行「精日」言行之实，拉踩和恶意攻击中华民族。

相关新闻：世界杯2026︱日本球迷带「旭日旗」入场惹非议 内地网民：侮辱亚洲行为不应被容忍

「浙江宣传」微信公众号文章称，近期上海酒吧内一群球迷在看世界杯时为日本队欢呼，并现场展示日本队队旗、发表针对中日关系现状的看法，引发舆论争议。球迷的助威声应有边界，不能使之成为夹带私货的工具。日本足球确实有值得学习的长处，但这并不意味著就可以借日本足球的高光表现，无底线地攻击中国足球。

球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社

球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社

球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社

球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社

文章提到，个别帐号一边称赞日本足球为亚洲之光，一边发表媚日言论，甚至辱骂反驳的网友是东亚病夫。这些帐号打著支持日本足球队的名义，行「精日」言行之实，极端言论的破圈传播，突破了欣赏足球的合理边界。

文章最后说，足球无国界，但球迷有祖国。把握好欣赏与立场的边界，既是对先辈的尊重，对同胞的尊重，也是留给自己的一份体面。

上海市足球协会6月28日亦发文，呼吁球迷在公共场合观赛时注意著装、言行及助威方式，避免造成不良社会影响。6月29日，在日本对阵巴西比赛期间，上海多家酒吧遭警方上门警告，要求店内不得出现日本队球衣。