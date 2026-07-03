Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界杯2026︱沪球迷穿日本队战衣观赛 官媒批借机攻击中华民族

即时中国
更新时间：20:13 2026-07-03 HKT
发布时间：20:13 2026-07-03 HKT

世界杯期间，有中国球迷身穿日本队球衣齐聚上海酒吧观赛，浙江省委宣传部今日（3日）发文称，中国有「个别极端声音」借日本队出色发挥，行「精日」言行之实，拉踩和恶意攻击中华民族。

相关新闻：世界杯2026︱日本球迷带「旭日旗」入场惹非议 内地网民：侮辱亚洲行为不应被容忍

「浙江宣传」微信公众号文章称，近期上海酒吧内一群球迷在看世界杯时为日本队欢呼，并现场展示日本队队旗、发表针对中日关系现状的看法，引发舆论争议。球迷的助威声应有边界，不能使之成为夹带私货的工具。日本足球确实有值得学习的长处，但这并不意味著就可以借日本足球的高光表现，无底线地攻击中国足球。

球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社
球迷早前在上海酒吧观看日本对战瑞典的赛事。路透社

文章提到，个别帐号一边称赞日本足球为亚洲之光，一边发表媚日言论，甚至辱骂反驳的网友是东亚病夫。这些帐号打著支持日本足球队的名义，行「精日」言行之实，极端言论的破圈传播，突破了欣赏足球的合理边界。

文章最后说，足球无国界，但球迷有祖国。把握好欣赏与立场的边界，既是对先辈的尊重，对同胞的尊重，也是留给自己的一份体面。

上海市足球协会6月28日亦发文，呼吁球迷在公共场合观赛时注意著装、言行及助威方式，避免造成不良社会影响。6月29日，在日本对阵巴西比赛期间，上海多家酒吧遭警方上门警告，要求店内不得出现日本队球衣。

最Hit
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
7小时前
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
01:09
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
政情
6小时前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
9小时前
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
4小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
2026-07-02 18:00 HKT
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
9小时前
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
时事热话
5小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
8小时前