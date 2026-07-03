Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老婆怨老公去厕所无掀厕板 结婚10年忍无可忍闹离婚

即时中国
更新时间：20:00 2026-07-03 HKT
发布时间：20:00 2026-07-03 HKT

夫妻相处之道往往取决于生活细节的磨合。近日，浙江省衢州市一对再婚十年的夫妻竟因「男方小便不掀马桶圈」的生活琐事而闹至离婚边缘。妻子难忍十年来不断为丈夫清理尿渍，而丈夫的冷言冷语更令她彻底心寒。事件引发网民热议，甚至有医生建议，为避免类似的家庭矛盾，男性不妨考虑「坐著如厕」。

相关新闻：婚骗疑云︱浙江男视像5分钟斥¥27万娶妻 揭对方孭巨债同居9天闪离

据了解，陈女士与丈夫陶先生是一对再婚夫妻，两人结婚时均已年过半百。陈女士向调解员诉苦指，这次激烈矛盾的导火线，源于丈夫每次小便时都不愿掀起马桶圈，导致尿液经常滴漏在马桶四周。尽管两人在过去的十年婚姻里曾多次为此沟通，但丈夫始终屡教不改。

丈夫说话伤透妻心

近日，当陈女士再次要求丈夫将弄脏的马桶清理干净时，陶先生竟强硬反驳：「这是我的房子，我想怎样就怎样！」他更毫不留情地对妻子说：「你脑子要清醒一点，你现在住的房子都是我的，不要以为加上你的名字就有你的份。」

相关新闻：老婆被揽即呕｜福建男半年无性生活 怒提离婚索还¥72万礼金

这番无情的言论令陈女士大感委屈与痛心。她表示，丈夫的话让她瞬间失去安全感，甚至开始担忧若将来丈夫先一步离世，自己恐会被无情赶出家门，失去栖身之所，因而萌生了离婚的念头。

调解员介入了解后指出，双方的婚姻实质上并未出现原则性的感情破裂。这场婚姻危机纯粹是源于双方长期的生活习惯差异，加上在房产归属及金钱划分等敏感问题上存在深层分歧与不安所致。调解员好好劝导，希望双方能互相谅解，安享晚年。

最Hit
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
7小时前
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
01:09
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
政情
6小时前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
10小时前
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
4小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
2026-07-02 18:00 HKT
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
9小时前
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
时事热话
5小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
8小时前