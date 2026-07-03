老婆怨老公去厕所无掀厕板 结婚10年忍无可忍闹离婚

夫妻相处之道往往取决于生活细节的磨合。近日，浙江省衢州市一对再婚十年的夫妻竟因「男方小便不掀马桶圈」的生活琐事而闹至离婚边缘。妻子难忍十年来不断为丈夫清理尿渍，而丈夫的冷言冷语更令她彻底心寒。事件引发网民热议，甚至有医生建议，为避免类似的家庭矛盾，男性不妨考虑「坐著如厕」。

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据了解，陈女士与丈夫陶先生是一对再婚夫妻，两人结婚时均已年过半百。陈女士向调解员诉苦指，这次激烈矛盾的导火线，源于丈夫每次小便时都不愿掀起马桶圈，导致尿液经常滴漏在马桶四周。尽管两人在过去的十年婚姻里曾多次为此沟通，但丈夫始终屡教不改。

丈夫说话伤透妻心

近日，当陈女士再次要求丈夫将弄脏的马桶清理干净时，陶先生竟强硬反驳：「这是我的房子，我想怎样就怎样！」他更毫不留情地对妻子说：「你脑子要清醒一点，你现在住的房子都是我的，不要以为加上你的名字就有你的份。」

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这番无情的言论令陈女士大感委屈与痛心。她表示，丈夫的话让她瞬间失去安全感，甚至开始担忧若将来丈夫先一步离世，自己恐会被无情赶出家门，失去栖身之所，因而萌生了离婚的念头。

调解员介入了解后指出，双方的婚姻实质上并未出现原则性的感情破裂。这场婚姻危机纯粹是源于双方长期的生活习惯差异，加上在房产归属及金钱划分等敏感问题上存在深层分歧与不安所致。调解员好好劝导，希望双方能互相谅解，安享晚年。