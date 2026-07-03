防沉迷打机︱腾讯：未成年人暑期每星期限玩3小时

暑假开始，为免未成年人沉迷电子游戏，腾讯游戏宣布启动「2026年暑期未成年人保护专项行动」。据有关行动详情，未成年人仅可在每周五、六、日20:00-21:00登录游戏、每周累计限玩3小时。

此外，在此基础上，首次升级推出「AI双引擎防沉迷」模式，从游戏内外双向封堵账号冒用与长辈代过人脸等行业顽疾。



据官方介绍，游戏外端，腾讯成长守护平台焕新为AI版，接入腾讯混元与DeepSeek双模型，家长通过自然语言对话即可完成孩子账号的查询与管控，降低操作门槛；游戏内端，健康系统新上线「AI巡航（AI守卫）」，在传统人脸识别之外新增声纹特征检测、年龄识别及代过行为分析等多模态验证，对疑似冒用或代过账号实施动态风险分级与二次核验。



腾讯同步开放「家庭账号守护」人工服务，家长可拨打成长守护热线，经身份校验后对家庭成员名下所有账号统一设置管控，服务时间为每日9:00-22:00。