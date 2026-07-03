世界杯2026｜官方用球「三重浪」内置晶片判定克罗地亚绝平越位 揭秘背后中国制造产业链

「中国队虽然没去世界杯，但中国智造几乎踢满了全场！」2026年美加墨世界杯战况激烈，今日（3日）上午由C朗领衔的葡萄牙以2比1逆转击败克罗地亚。在伤停补时第102分钟，克罗地亚守卫加华度尔射入一记惊险的「绝平球」，却在随后被VAR（视频助理裁判）判定越位在先、进球无效，直接宣告克罗地亚出局。



这次关键判罚的背后，正是得益于本届世界杯官方指定用球「三重浪（Trionda）」内置高科技晶片的「精准举报」，而这款高科技足球的智能球胆与整机总装，来自「中国智造」。

智能足球内置晶片助攻VAR

据内媒上观新闻，本届世界杯官方用球「三重浪」（Trionda）由Adidas设计，仅由四片面板拼合，表面经精密空气动力学加工，确保飞行稳定。球内搭载一颗每秒采样500次的IMU运动传感晶片，能够精确记录皮球被触及的瞬间。

在32强赛葡萄牙对克罗地亚的补时阶段，克罗地亚攻入一球，一度扳平。然而，球内晶片数据捕捉到一名克罗地亚球员在越位位置上极轻微地触及皮球，这一人眼难以察觉的细节经VAR系统确认后，最终判定入球无效，克罗地亚遗憾出局。

深圳总装 淮安造胆

「三重浪」的智能球胆由江苏淮安顶碁运动用品公司生产，要求将晶片精确嵌入橡胶内胆，整球重量偏差控制在0.5克以内，以确保飞行平衡。最终总装则在深圳光明区的Adidas工厂完成，该厂已连续为多届世界杯供应官方用球。

此外，中国企业海信作为VAR显示技术官方合作伙伴，其RGB-Mini LED电视进驻国际转播中心及视频裁判中心，确保裁判能清晰观看高速运动画面，辅助客观判罚。

外媒评价指，「中国找到了另一种方式，成为这场赛事的主角」。《华夏时报》评论称，从「被看见」到「被需要」，中国制造已从单纯的场边广告，走向深度参与赛事技术标准定义。

正如有评论所言：中国队虽然未能参赛，但中国制造几乎「踢满了全场」。从淮安的球胆、深圳的总装，到海信的显示器与联想的赛事AI系统，中国企业在国际顶级体育赛事中的角色正经历根本性转变。