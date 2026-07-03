博流量｜短裙辣妹网红违泊逆行开啤酒拍片 遭交警传召开罚单并罚企训话 | 有片

为了博取网络流量，竟然公然在大马路上违法玩命！四川南充一名年轻女网红，近日在马路上逆向行车后违规停车，下车以大腿敲开酒瓶盖摆拍，影片在社交平台流传后引起警方注意。当地交警传唤其到案后，对其三项交通违规行为处以罚款，并安排她手持罚单拍照，作为交通安全宣传的「活教材」。

车随意停路中 逆向行驶危险

据南充公安发布的影片显示，该名身穿牛仔短裙的女子将车辆停在马路中心，下车后以大腿敲击啤酒瓶，瞬间打开瓶盖，其后在马路上转圈摆拍。拍摄期间，旁边有车辆驶过，场面颇为危险。

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警方指出，其行为涉及多项违法违规，包括车辆乱停乱放、逆向行驶及违反禁令标志。交警传唤女子到案后依法对其三项违规行为处以罚款，并向她讲解相关交通安全知识。女子手持罚单站在交警队门前拍照「留念」，相关画面被警方用作道路安全宣传教材。

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网民反应

事件曝光后引发网民热议。有人批评该名女子行为危险：「为了流量不顾安全」，亦有网民关注警方将涉事者作为宣传教材的做法是否恰当。不过，当地交警未有进一步说明具体罚款金额。

近年内地屡有网红为博取流量在公路上违规拍摄，引发交通安全隐忧。多地交警部门均加强执法，并透过社交平台发布警示案例，呼吁公众遵守交通规则。