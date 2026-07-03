Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

博流量｜短裙辣妹网红违泊逆行开啤酒拍片 遭交警传召开罚单并罚企训话 | 有片

即时中国
更新时间：16:35 2026-07-03 HKT
发布时间：16:35 2026-07-03 HKT

为了博取网络流量，竟然公然在大马路上违法玩命！四川南充一名年轻女网红，近日在马路上逆向行车后违规停车，下车以大腿敲开酒瓶盖摆拍，影片在社交平台流传后引起警方注意。当地交警传唤其到案后，对其三项交通违规行为处以罚款，并安排她手持罚单拍照，作为交通安全宣传的「活教材」。

车随意停路中 逆向行驶危险

据南充公安发布的影片显示，该名身穿牛仔短裙的女子将车辆停在马路中心，下车后以大腿敲击啤酒瓶，瞬间打开瓶盖，其后在马路上转圈摆拍。拍摄期间，旁边有车辆驶过，场面颇为危险。

相关新闻：拍片吸粉｜成都23岁男子深夜住宅天台跳伞 涉危害公共安全遭行拘｜有片

警方指出，其行为涉及多项违法违规，包括车辆乱停乱放、逆向行驶及违反禁令标志。交警传唤女子到案后依法对其三项违规行为处以罚款，并向她讲解相关交通安全知识。女子手持罚单站在交警队门前拍照「留念」，相关画面被警方用作道路安全宣传教材。

相关新闻：湖南两女遭「浸猪笼」游街 警称博流量拘涉事9人

网民反应

事件曝光后引发网民热议。有人批评该名女子行为危险：「为了流量不顾安全」，亦有网民关注警方将涉事者作为宣传教材的做法是否恰当。不过，当地交警未有进一步说明具体罚款金额。

近年内地屡有网红为博取流量在公路上违规拍摄，引发交通安全隐忧。多地交警部门均加强执法，并透过社交平台发布警示案例，呼吁公众遵守交通规则。

最Hit
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
46分钟前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
新手「上车」装修必睇 师傅拆解3大港人「后悔设计」 开放式厨房系噩梦？ 揭「零缝隙衣柜」骇人真面目｜Juicy叮
时事热话
6小时前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
23小时前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
8小时前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
7小时前
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
01:09
黄锦辉酒驾︱免影响立会运作 即日起辞去立法会职务 为带来「社会困扰」致歉
政情
3小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
4小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
5小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
2026-07-02 16:00 HKT