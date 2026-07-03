嘉峪关景区｜俊男NPC拗手瓜断骨 「出猫」游客即失联拉黑

甘肃嘉峪关方特景区一名NPC（真人互动演员）与游客掰手腕（拗手瓜）时，遭对方突然以旋转方式发力，导致左臂肱骨螺旋形骨折，合并神经损伤。涉事游客在手术翌日将其微信拉黑，至今失联。事主已垫付逾万元医药费，所属公司、中介及景区经多日协商仍未就赔偿达成明确方案。

游客桌面借力扭断NPC手

据内地媒体报道，事主程先生为一名曾获省级跆拳道冠军的运动员，被传媒公司外派至方特景区担任NPC。6月16日下午，他与同事在景区与游客进行猜拳、俯卧撑等互动游戏，期间一名体型壮实的游客反复要求拗手瓜。

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程先生忆述，该名游客先后与三名NPC比试，轮到他时，对方「借着桌面借力，突然以旋转的方式发力」，他当场听到骨折声并晕倒约十分钟。医院诊断为左臂肱骨骨折，骨折端明显错位，合并神经损伤。

公司景区推诿责任

程先生透露，受伤当日同事曾加对方微信，但手术后第二天即被拉黑，至今未能联络。逾万元医疗费用全由他自行垫付。

程先生称，6月19日下午，他已就此事报警，当局亦正全力追查该名失联游客的下落。

程先生属传媒公司外派员工，签订一年商演合同，惟按手印后被公司收回，中间尚有一家第三方中介。事发后公司及景区一度消极处理，直至他发布维权影片，各方才开始协商，但截至目前仍无具体赔偿方案。

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律师：「自甘风险」不适用

律师分析指出，若程先生所述属实，游客突然以旋转方式发力，超出正常比试范围，属重大过失，应承担主要侵权责任，本案不适用「自甘风险」（或称自甘冒险）免责原则。同时，程先生在工作期间受伤，符合工伤认定条件，可向雇主主张赔偿。

嘉峪关市文旅局回应称未掌握情况，方特景区仅表示正在处理，未有进一步说法。