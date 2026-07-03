网络娱乐团播｜中央网信办重拳整治 严打低俗内容及侵害未成年人权益

中央网信办宣布，自即日起在全国范围内开展为期两个月的「清朗．网络娱乐团播乱象整治」专项行动，集中整治团播帐号注册、规则设计、场景设置、成员行为规范及未成年人保护等方面存在的突出问题。

禁止展示打赏金额

中央网信办重拳整治网络娱乐团播，未成年人保护成重点。

重点打击低俗内容、诱导打赏及MCN（网红经纪公司）机构管理失序等六类问题：

一、帐号注册使用违规：包括团播帐号未标示所属MCN机构、未落实实名制，以及批量注册矩阵帐号或备用帐号规避监管等情况。

二、违规PK刺激打赏：以PK结果操控成员进行侮辱性惩罚或危险动作，以及透过倍数积分、梯度加成等规则刺激用户打赏「快速助力」及「守塔」。

三、不当玩法诱导打赏：发布「可接惩罚」「解锁福利」等暗语诱导消费，实时展示打赏金额教唆攀比，或将打赏与低俗「专属互动」及情绪「深度陪伴」绑定，甚至虚构矛盾冲突诱骗用户打赏。

四、场景内容低俗不良：使用暧昧图片引流、模拟酒吧夜店场景进行性暗示、穿著暴露摆出低俗动作，以及以冥婚、鬼怪等主题渲染恐怖氛围，成员间进行暧昧互动或互撕谩骂等。

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中央网信办重拳整治网络娱乐团播，未成年人保护成重点。

未成年人保护成重点

专项行动明确规定，不得招募不符合法律规定的未成年人加入团播，或以「助播」及「亲友团」等名义变相参与。同时禁止穿著童装及校服模仿未成年人直播，或引导未成年人冒用成年人身份进行打赏。

整治MCN机构管理失序

针对团播MCN机构，整治重点包括：组织内部帐号刷礼物营造虚假消费场景、教唆成员绕开监管进行情感欺骗诱导消费、发布「零基础高薪」及「素人一夜成名」等虚假宣传，以及强制成员超时直播侵害主播权益。

网信办要求各地督促平台落实直播实名制及打赏限额等规定，并对管理不力及情节严重的平台、MCN机构及团播帐号依法处罚及公开曝光。