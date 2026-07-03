上海孝顺女花6万装座椅式爬楼机 遭邻居抵制城管下令拆除

孝心难过邻里关！上海浦东新区一名女子为照顾腿脚不便的母亲，自费6万元人民币在旧式楼宇的公共楼梯安装「座椅式爬楼机」，却遭部分邻居强烈反对，并被城管部门指为违法搭建，面临被强制拆除的命运。

78岁腿疾母住六楼无电梯

综合内地媒体报道，家住上海浦东新区鑫源物业小区老旧老公房六楼的巢女士，其78岁母亲因车祸患上严重腿疾，上下楼梯极度困难，且该栋大楼本身并不具备加装常规电梯的物理条件。为了解决母亲出行的燃眉之急，巢女士年初在网上订购了一款总价约6.8万元的客制化「座椅式爬楼机」。

巢女士在动工前曾询问居委会，并与物业管理公司一起向楼内12户居民进行意愿征询，当时获得6票同意、4票反对、2票待定，巢女士以为已达标，便自费向厂家支付5万元订金开始安装。

二度征询反对急升

不料物业中途叫停并启动「二次征询」。当邻居亲眼看见沿着用于扶手螺旋攀爬的庞大金属轨道实物后，态度纷纷生变，同意人数反而锐减至仅剩4票，高达8票反对。

住在2楼的居民反应最为激烈，愤怒表示：「说了无数遍我反对，大件家私根本抬不进去！」居委会工作人员现场测量后亦指出，当2楼居民推开家门时，对角到爬楼机轨道仅剩52厘米，极易被座椅卡住。此外，其他高龄邻居也抱怨，安装后楼梯扶手被机器轨道阻挡，导致他们落楼时无处可扶，安全堪忧。

不符消防标准兼无牌

属地城管及消防平安办随后介入，指出该大楼楼梯宽度仅有1.2米，而爬楼机轨道最宽处占用了53厘米，导致楼道最窄处仅剩67厘米，严重违反了消防通道的安全法规要求。同时，城管部门正式向巢女士发出限期拆除公告，指其在公共区域安装机械设备未取得建设工程规划许可，依法属于违法搭建。

面对苦心加装的设备面临强拆，巢女士感到无奈与难以接受，认为如果一开始就不具备安装条件，物业与居委应及早告知。目前，居委会表示理解其孝心，但亦呼吁上级职能部门能对老旧小区安装「适老化」爬楼机等设施出台更清晰、统一的政策指导，避免基层陷入两难。