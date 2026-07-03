拍片吸粉｜成都23岁男子深夜住宅天台跳伞 涉危害公共安全遭行拘｜有片

为了在网络上博取点击率，年轻人竟连命也不要！四川成都一名23岁男子，为博取网络关注，深夜在住宅小区高层楼顶进行跳伞，并将片段剪辑发布至社交平台。警方经调查后，以严重扰乱公共场所秩序、危害公共安全为由，对该男子处以行政拘留。

深夜贴近楼宇树丛跳伞

据成都市公安局成华区分局通报，事件发生于6月30日深夜11时许。涉案男子任某某，在成华区某小区高层楼房楼顶实施跳伞，片段显示其从高楼天台一跃而下，降落滑行期间一度贴近住宅楼宇及树丛，场面惊险。

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任某某自称为跳伞教练，惟警方核实后发现其并未取得相关从业资质。他将跳伞片段剪辑后发布至个人社交媒体账号，引发网民广泛关注及质疑。有网民批评：「现在为了流量已经不顾一切了吗？」

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警：跳伞须在专用场地进行

警方指出，任某某的行为已严重扰乱公共场所秩序，危害公共安全，依法规规对其处以行政拘留的处罚。同时，警方已通报相关行政主管部门，对其未经审批进行航空体育活动的行为依法处理，其涉事网络账号亦已通报平台处置。

警方提醒，跳伞须在依法批准的专用空域和场地内，严格依照法规及行业规范开展。未经审批许可，严禁在城市建筑、桥梁、广场等公共区域实施此类活动。

据了解，涉事男子早于2024年5月已在市区高楼顶尝试跳伞，有关视频已无法查看。