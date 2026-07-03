世界杯2026｜广西彩民竞猜「4串1」精准命中4场比分 50元博中182万巨奖

世界杯「神仙级」预测！2026年美加墨世界杯激战正酣，场外竟诞生了一名「足球天神」。广西桂林一名彩民近日仅花费50元人民币（下同，约57.75 港元），竞猜4场世界杯分组赛的「精确比分」，并大胆采用「4串1」25倍倍投玩法。

网民：穿越回来的

结果，他奇迹地全数精准命中4场波的最终比分，成功抱回高达182万余元（约210万港元）的巨额奖金！由于4场比赛比分全中的理论概率不足百万分之一，消息曝光后随即引发全网轰动，不少网民惊叹：「简直是穿越回来的吧！」

四场赛事爆冷全中。

彩票「当垃圾」留在店内 中了3场才来拿票

据广西体彩中心及内地媒体报道，这名幸运得主于6月29日（周一）已现身完成兑奖，按内地规定扣除20%个人所得税后，净得约145.6万元。其中中奖的4场比赛及比分分别为：厄瓜多尔2比1击败德国、突尼西亚1比3不敌荷兰、日本1比1战平瑞典，以及土耳其3比2力克美国。

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该彩民猜中的包括厄瓜多尔2比1击败德国的爆冷赛果。 美联社

涉事彩票店负责人李女士透露，中奖者是她店里的光顾了两三年的老顾客。6月25日晚，该顾客前来购买了这张50元的彩票，下注4场比分，出票后竟然把彩票留在店内便离开，并未即时取走。直到26日上午，前三场比赛结果陆续出炉且全部命中，顾客才致电称要前来取票。到了中午12时许，最后一场土耳其3比2绝杀美国吹哨定格，4场冷门比分全数命中，182万巨奖奇迹诞生。

彩票店负责人李女士在门店电子屏幕上宣传开出大奖。

概率低于百万分之一

业内人士分析指，竞彩足球比分玩法每场有高达31个选项，而「4串1」必须4场结果全部正确才能中奖，错一场即血本无归。在是次投注中，德国与美国战败均属冷门赛果，4场比分全中的难度不亚于中「大乐透」头奖，理论概率低于百万分之一，几乎是不可能完成的任务。

中奖消息传出后，大批网民高呼羡慕，纷纷调侃「这是什么级别的资深足球玩家加体彩圣体」。广西体彩中心则对此保持冷静，在祝贺得主的同时特别发出温馨提示，强调中奖属于极端个案，不具备可复制性，呼吁广大球迷购彩应量力而行，保持理性碰运气，切勿盲目跟风大额投入。