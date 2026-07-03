台风「美莎克」｜将登陆海南三亚到琼海一带 深圳或迎大暴雨

台风「美莎克」已于今日（3日）凌晨在南海生成，预计将于今日下午到夜间在海南三亚到琼海一带沿海登陆，届时将为华南沿岸带来狂风暴雨，深圳或面临大暴雨侵袭。

广东多地已发台风预警

据内地中央气象台监测，气象台指，南海热带低压已于3日凌晨2时加强为今年第10号台风「美莎克」（热带风暴级，英文名：Maysak，名字来源：柬埔寨，意义：一种树），早上6时其中心位于海南省陵水县南偏东方向约140公里的南海中西部海面上，中心附近最大风力8级（18米/秒），距离深圳697公里。

预计，「美莎克」将以10到15公里的时速向西北方向移动，强度还将有所加强，将于3日白天在海南三亚到琼海一带沿海登陆（9-10级，热带风暴级或强热带风暴级）。

登陆后，「美莎克」将穿过海南岛移入北部湾，并于4日晚上在广西沿海和越南北部沿海交界附近再次登陆，其后强度逐渐减弱。

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广东多地发台风预警

虽然「美莎克」预计不会直接登陆广东，但其外围环流将为华南沿岸带来明显风雨影响。

根据中央气象台预报，今日（3日）上午8时至明日上午8时，广东西部和南部、广西东南部、海南岛等地部分地区有大到暴雨，其中广东西南部沿海、海南岛南部等地部分地区有大暴雨，海南岛南部局地有特大暴雨（250至300毫米）。

截至今日上午7时，惠州、深圳、东莞、广州、佛山、中山、珠海、江门、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江等市，均有辖区发布台风预警信号。其中，中山、珠海、江门、阳江、茂名、湛江等市，有辖区发布台风蓝色或以上预警信号。湛江徐闻更在今日清晨6时41分发布代表「停课信号」的台风黄色预警信号。

香港方面，天文台已于今日凌晨2时将热带低气压升格为热带风暴，并命名为「美莎克」。一号戒备信号现正生效，至少维持至今日下午6时。