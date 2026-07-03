已故考研名师张雪峰 名下股份交11岁女

内地考研名师张雪峰今年3月突发心脏病猝死，其名下公司「苏州研途教育」股权归属引发关注。近日该公司发生工商变更，此前张雪峰的股权由其11岁女儿张姩菡接手。

苏州研途教育科技有限公司成立于2016年1月，由张雪峰（原名张子彪）、康立等人共同创办，经营范围包含教育咨询服务、招生辅助服务等。企业讯息APP「企查查」显示，张雪峰所持约10.86%股份近日由其女儿张姩菡接手。

相关新闻：张雪峰苏州出殡 民众排长队送别 「疯狂英语」李阳悼念

3月24日中午，张雪峰在公司跑步后出现不适，送院抢救无效去世，年仅41岁。出生于2015年6月的女儿张姩菡，曾在社媒平台留言缅怀称：「我爸爸很伟大，他们说天上的文曲星换届了，选中了爸爸。」相关留言引网友泪目，不少人鼓励她坚强起来，健康快乐地成长。