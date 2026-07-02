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义乌国际商贸城︱101呎摊档使用权¥1700万成交 随后每年再交¥4.7万

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更新时间：21:44 2026-07-02 HKT
发布时间：21:44 2026-07-02 HKT

浙江义乌国际商贸城一间仅约101平方呎细铺的使用权，近日经376轮竞价，以1700万元（人民币，下同）天价落槌成交，折合每呎超18万港元，引发网友围观。该铺位转让方工作人员指，铺位正好在扶梯口，人流量高，使用权为长期制，每年可自动续约。

据义乌产权交易所官方公示，该5674号铺位面积为9.42平方米（约101呎），经营类目仅限饰品，因地处商贸城一区二楼电梯口，又是一区和二区连通处、老市场和东扩市场交会口，人流极旺。6月12日，该铺位开始自由竞价，起始价为500万，6月29日拍卖结束，以1700万成交。

义乌国际商贸城一个101呎摊档使用权，近日以¥1700万成交。极目新闻
义乌国际商贸城一个101呎摊档使用权，近日以¥1700万成交。极目新闻
义乌国际商贸城一个101呎摊档使用权，近日以¥1700万成交。极目新闻
义乌国际商贸城一个101呎摊档使用权，近日以¥1700万成交。极目新闻

该铺位转让方义乌商贸城第一分公司工作人员告诉「极目新闻」，铺位地处黄金地段，因此非常抢手。一旦拍下铺位使用权后，就可按年持续续约，每年仅另需支付固定租金46905元。老板拍下使用权后可以出租，也可自由转卖。

一位在义乌从事外贸生意的老板介绍称，他做中东生意比较多，以前小商品厂家主要依赖批发商分销，这两年直播电商发展迅速，许多厂家不仅自己做直播，也开始在义乌各商城里盘铺位，作为展示窗口。

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