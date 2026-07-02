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南京烧烤店食客图「咸猪手」老板娘 网友：发监控片给他老婆

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更新时间：21:07 2026-07-02 HKT
发布时间：21:07 2026-07-02 HKT

把酒言欢是夜市小店最寻常的模样，可部分食客却借著酒意放纵私欲。6月30日，江苏南京江宁区一家烧烤店内发生的一幕，引发全网热议。一名男子酒后趁老板娘过来结账时伸手摸其臀部，老板娘当场厉声呵斥：「你干嘛！」。店老板也闻声赶来，男子慌忙逃去。店方事后报警，江宁警方介入处理。

老板娘及时闪身避开

根据闭路电视录影显示，事发当晚烧烤店客流如常。老板娘穿梭于餐桌间，在为一桌顾客结账、俯身递出收款码的瞬间，同桌一名醉酒男子突然伸手欲摸老板娘的臀部。幸好女方及时警觉，立即避开，当场厉声呵斥：「你干嘛！」心虚的男子慌忙收回手。

闭路电视拍下食客企图非礼老板娘的情景。千里眼
闭路电视拍下食客企图非礼老板娘的情景。千里眼
闭路电视拍下食客企图非礼老板娘的情景。千里眼
闭路电视拍下食客企图非礼老板娘的情景。千里眼

就在此时，店内老板王先生闻声赶来，看清状况后立刻上前。眼见店主出面，自知理亏的醉酒男子不敢多做纠缠，慌忙起身逃离现场。妻子险被侵犯，老板王先生没有息事宁人，第一时间报警。他对传媒表示，警方已介入，还对妻子进行了开导，她目前好多了。

食客理亏急逃离

事件曝光后，迅速登上社交热点。网友怒斥男子「胆子真大」「可能是惯犯」。有网民建议曝光男子真容，「发给他老婆（看）」。网友们也纷纷为老板娘的勇敢点赞，呼吁被所恶意骚扰的受害者挺身而出，让不法者付出应有的代价。

根据《中华人民共和国治安管理处罚法》相关规定，在公共场所猥亵他人的，属于明确的治安违法行为，可依法对行为人处以5日以上10日以下行政拘留。法律层面并无「醉酒免责」的相关规定，即使行为人处于醉酒状态，也无法免除其违法责任。

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