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LV控告内地茶饮品牌商标侵权获赔¥1000万 茉莉奶白：将上诉

即时中国
更新时间：18:00 2026-07-02 HKT
发布时间：18:00 2026-07-02 HKT

地《界面新闻》报道，江苏省苏州市中级人民法院已就法国奢侈品牌路易威登马利蒂（Louis Vuitton Malletier，简称「LV」）控告内地茶饮品牌「茉莉奶白」商标侵权一案，作出一审判决。

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苏州市中院审理后认定，被告深圳市茉莉奶白餐饮管理有限公司及吴中经济开发区东侠饮品店，其相关商标与视觉设计侵害了LV旗下七件经典「四叶花卉图形」注册商标的专用权。

一审判决裁定，茉莉奶白主体公司须在判决生效之日起十日内，向LV赔偿经济损失1000万元（人民币‧下同），以及支付维权合理开支30万元，两项合共1030万元。

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报道引述茉莉奶白创办人张伯丞回应指，公司不服判决，将会提出上诉。然而，根据国家知识产权局的商标检索系统显示，茉莉奶白此前所申请的多项相关四叶花卉图形商标，目前均处于「驳回复审」或「宣告无效」的状态。

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