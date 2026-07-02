河南醋汉酒吧见老婆「搅仔」跳舞 踢跌「情敌」始知是女人

河南有男子在酒吧见到妻子与人共舞，醋劲大发下一踢把「情敌」踢至要留医12日，结果伤者原来是中性打扮的女人，男子要赔偿逾1.7万（人民币‧下同）。

行政拘留7日

《大河报》报道，河南西峡县一名男子葛某今年1月，与妻子到一间酒吧消遣。期间，男子到洗手间，出来时惊见妻子抱著一名陌生男子跳舞。

醋意大发的丈夫，于是直接走到「陌生男」面前，将其一脚踢跌，令对方胸部闭合性损伤、肺挫伤并胸腔积液等，住院治疗12天。

男子伤人后，才发现「情敌」原来是一名中性打扮的女子。事后，男子葛某以故意伤害行政拘留7日，并处罚款700元。一审判赔女子辛某各项损失1.7万多元。