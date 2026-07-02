Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

河南醋汉酒吧见老婆「搅仔」跳舞 踢跌「情敌」始知是女人

即时中国
更新时间：17:35 2026-07-02 HKT
发布时间：17:35 2026-07-02 HKT

河南有男子在酒吧见到妻子与人共舞，醋劲大发下一踢把「情敌」踢至要留医12日，结果伤者原来是中性打扮的女人，男子要赔偿逾1.7万（人民币‧下同）。

行政拘留7日

《大河报》报道，河南西峡县一名男子葛某今年1月，与妻子到一间酒吧消遣。期间，男子到洗手间，出来时惊见妻子抱著一名陌生男子跳舞。

醋意大发的丈夫，于是直接走到「陌生男」面前，将其一脚踢跌，令对方胸部闭合性损伤、肺挫伤并胸腔积液等，住院治疗12天。

男子伤人后，才发现「情敌」原来是一名中性打扮的女子。事后，男子葛某以故意伤害行政拘留7日，并处罚款700元。一审判赔女子辛某各项损失1.7万多元。

 

 
 
最Hit
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
00:53
梁珊离世享年81岁  儿子证实母亲于7月1日与世长辞  好友杨绍鸿悲叹：前排仲一齐食饭
影视圈
5小时前
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
01:24
打风浪接浪 热带气旋「巴威」生成 天文台发路径概率预报 料移向呢个地方！
社会
5小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
7小时前
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
6小时前
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
00:53
梁珊离世｜去年「最后露面」极精灵 接受钟慧冰访问网民赞有型 衣着时尚头脑清晰
影视圈
4小时前
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
2026-07-01 06:00 HKT
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
2026-07-01 14:00 HKT
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
廖碧儿被《东周刊》独家爆有「新欢」 男伴为顾乐仪鳏夫吕礼章 曾任东华三院主席
即时娱乐
4小时前
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
01:04
陶大宇被爆秘婚后首跟老婆同框  曾任传媒高层太太笑容甜蜜小鸟依人  贤慧低调收服师奶杀手
影视圈
5小时前
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
屯门家庭无辜受收数佬滋扰 惨遭上手租客欠债牵连 忧妻女安全 大律师教自保方法
楼市动向
12小时前