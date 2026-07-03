瞓捩颈︱福建男20cm高枕头纾颈痛变中风 专家教路拣枕头贴士

瞓捩颈（落枕）人人试过，福建有男子因落枕不适，为了减轻颈部疼痛将枕头加高至20cm，结果翌日半边身无力、言语含糊，证实脑中风。

仰卧时枕头宜约一拳高

佛山新闻报道，福建近日有一名男子，因瞓捩颈而肩颈痛楚，于是晚上睡觉时，把枕头加高至约20cm，觉得颈部痛楚才能缓减。

广东卫健委提醒枕头不可过高，否则可能诱发脑中风。佛山新闻

广东卫健委提醒枕头不可过高，否则可能诱发脑中风。佛山新闻

报道指，男子次日睡醒后，出现右侧肢体麻木无力、言语含糊，送医后被确诊为急性基底节区脑梗死。

广东卫健委曾发文提醒：使用过高的枕头可能诱发椎动脉夹层，这是导致脑卒中（中风）的重要原因之一。

医院专家解释，过高枕头会使颈部过度前屈，压迫椎动脉致其变形，脑干供血因此锐减；同时，血管内膜在长期摩擦中受损，睡眠中血流缓慢时极易形成血栓，一旦栓子脱落，便可引发致命性栓塞。颈部血管受压可大幅减少脑血流，这正是中风的常见诱因之一。

专家建议，仰卧时枕头压缩后高度约等于自己一拳，侧卧时则应与一侧肩宽相当，确保头颈脊柱呈一直线；睡前也可用毛巾卷辅助支撑颈曲，切莫指望用垫高头部来「治」颈痛，疼痛问题应及时就医。