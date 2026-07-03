武汉八旬翁误撕养老金 银行13人花20多日还原¥26.6万

湖北武汉有意识不清的80岁老人，将约20万人民币养老钱撕成一片片，家人发现后向银行求助，经13职员逾20日，不断「砌Puzzle」后，成功将烂钱驳回，总数价值达26.6万，较事主家人预估还多。

物主已意识不清

据九派新闻、《南方日报》等报道，武汉居民徐先生，6月3日为八旬舅父清理物品时，发现有满满一缸百元纸币碎片，经了解是舅父在意识不清下将积储撕碎。

徐先生6月5日到武汉农商银行新洲支行求助，希望减少损失。由于烂钱数量庞大，依徐先生估算应有约20万元，所以要从其他分行调人支持拼接。

银行动员13名「Puzzle达人」，用约20多日拼回逾26万碎人民币。九派新闻

银行动员13名「Puzzle达人」，用约20多日拼回逾26万碎人民币。九派新闻

银行动员13名「Puzzle达人」，用约20多日拼回逾26万碎人民币。九派新闻

武汉农商银行新洲支行综合管理部经理张英曾表示，「难点在于，要从一万多张碎片里，精准挑出一张人民币所属的部分进行拼接，可以说是大海捞针」，张英曾指，20多万被撕成了上万张碎片，「单张大多碎裂成五六片，破损十分严重。」

秤重不能辬识假币残币

从一开始13人，一天只能拼出9张，到后来一天拼出6万元，团队配合越来越默契，经历20多天「奋战」终于成功兑换266600元。

对于「为何不用AI识别」或「直接秤重兑换」的疑问，张英曾解释，秤重不符合相关法规要求，人民币兑换需要原纹路无缝对接，再按剩余面积确定全额或半额兑换。

秤重无法确定每个冠字号对应的整张纸币是否都在里面，也无法分辨假币、残损币。秤重只能作为估算手段，出现差额无法覆核溯源。