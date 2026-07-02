霸王茶姬︱系统现「0元购」1人买2997杯 网民不满赔兑换券奖励贪心

连锁茶饮店「霸王茶姬」位于湖北武汉的分店系统日前深夜发生故障，凌晨可以「0元」下单，有人一次过买2997杯，有分店同时要处理6.8万杯饮品。集团就系统问题致歉，并取消所有涉事订单，但向受影响民众赔偿0.01元兑换券，引起网民不满认为是贪心的人有奖。

下单要等候257小时

据《南方都市报》报道，7月2日早上起，多名网民发帖，指霸王茶姬武汉多家门店凌晨1至2时出现「0元购」，涉及的饮品包括归云南、醒春山、折桂令、云中绿等，它们原价每杯要12-14元之间。

「0元购」消息在网上不断发酵，大量订单涌入当地各门店，其中武汉国创季佳荟店订单超5.5万杯，武汉新唐万科店订单超6.8万杯，取餐需要等候257小时；武汉光谷德国风情街店订单超7.8万杯。有多名消费者一次性购买了999件、1998件或2997件0元购商品。

系统问题在凌晨约2时后修复，饮品变回正价。



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7月2日上午，霸王茶姬湖北子公司「CHAGEE霸王茶姬（湖北）」发布声明致歉，承认推出「远山鲜河」系列9.9元特惠活动时，后台出错令产品意外0元上架。

不满正常下单者未获补偿

声明指，公司将统一取消当天0时起因组态失识生成的异常订单，为弥补给消费者带来的不佳体验，每位受影响使用者的帐户将直接到账3张 「远山鲜河」系列无门槛0.01元兑换券。

官方声明发出后，有部份网民留言表示不满，「为何要补偿薅羊毛的人」、「不理解为何奖励贪心的人」、「为什么不是补偿正常下单但又受影响的人」。

7月2日11点，霸王茶姬湖北子公司在评论区发布补充说明，称「部分被风控系统识别存在异常操作的订单不在本次受影响使用者范围内，相关订单已经及时取消，涉及门店均未制作」。

霸王茶姬是创立于云南的中国风茶饮品牌，产品以原叶鲜奶茶为主。截至2025年年底，其拥有门店7453家。