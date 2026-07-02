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西安赛格商场店家坠亡传遭逼死 民众场外唱国歌示威爆冲突︱有片

即时中国
更新时间：13:30 2026-07-02 HKT
发布时间：13:30 2026-07-02 HKT

陕西西安赛格商场1日中午，有男子坠下死亡，商场被指未待警方到场便搬移尸体。而死者又是因商场不合理措施，导致欠债千万的店家，有民众质疑死者是被商场逼死，在现场唱国歌示威，与疑警方发生冲突。当地官方指，事件不涉刑事，但就死者与商场间的纠纷，已成立联合调查组彻查。

传死者遭商场扣款千万

综合网上消息，死者为陕西利和商贸公司董事长严鹏，是在赛格商场有店面的商人。

严鹏曾指控，4年前遭赛格以店员给顾客拆卷下单为由，罚款1145万人民币，令其资金链断裂，并被商场要求撤店。严鹏一直向商场方申诉沟通但无果。严鹏疑因不甘被逼致生意失败，欠下员工薪金，昨日（7月1日）中午在商场高处坠落商场二楼一流水景观旁，即场死亡。

联合组查逼死商户传闻

现场有民众指控，商场方面未等警方前来调查，便立即将被围布遮挡的遗体移走，赶著清理现场营业，「商场自行清理现场，挪动尸体 一小时恢复正常销售，天理何在？草芥人命！」

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「普通老百姓还能活吗？赛格年年都有人跳，把人逼死不到一个小时就收拾干净继续营业像完全没发生过一样，换别的商场早就被调查了吧？」

商场问外，之后越聚越多民众，对商场处理手法及疑逼死商家表达不满，期间集体唱国歌示威，与现场维持秩序的警员有推撞。

雁塔区联合调查处置工作专班2日中午发通报，证实死者为赛格商场某商户负责人，但未提及姓名。经调查坠楼事件已排除刑事。

针对网传赛格商场与坠楼者所在商舖间商业纠纷问题，已成立由市场监管、商务、公安、司法等部门组成的联合调查组开展调查工作。 

网民对事件仍充满质疑，「一丘之貉，商场私自清理现场，我不知道他们还怎么勘察现场」、「轻描淡写，就如同商场私自打扫st一样简单，令人震惊」、「赛格凭啥扣人家一千多万」、「所有涉黑问题还是提级调查吧，西安乃至陕西省对这个赛格老板的调查结果都不足以服众」。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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