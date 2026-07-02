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内地男当街捉幼童掟落河 中年大叔路过跳水救回︱有片

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更新时间：12:53 2026-07-02 HKT
发布时间：12:53 2026-07-02 HKT

网络流传一条影片显示内地有一名男子，在街上捉了一名约3、4岁的女幼童，然后掟落河道，幸有一名大爷路过发现救回女童。恐怖的是，疑犯事后竟然重回现场了解情况。网民怒斥男子行为如魔鬼，促警方尽快破案拘人。

网民：疑患精神问题

流传的CCTV影片拍于7月1日早上近11时，地点不详。片中有一名年约3、4岁的女幼童，在行人道独自步行，其后方有一名穿蓝衣的男子尾随，男子突然加速追上女童，在镜头外抱起对方，然后急步走到对面马路河堤，将女童举高，并扔落河道，男子再逃走。

女童被掟落河后，虽有多辆电单车经过但未有发现，女童落水后约30秒，一名中年男子驾电单车经过，发现女童遇险，即停车狂奔约10米，爬过围栏落水救人。

大叔落水后，有一对母女疑闻到呼救声响，前来协助，将女童从大叔手中接回路面。

此时，蓝衣汉与一名老妇从镜头另一边进入，走到落水女童旁边，最后女童由老妇牵著，与蓝衣汉一起离开。

网民对影片议论纷纷，有人怀疑男子为女童亲人，也有人指男子似有精神问题，但无论男子身份为何，网民均指责其行为与企图谋杀无异，警方应严查追责，「如果不是因为和孩子父母有仇，应该就是有病吧」、「精神病患者吧！不然真要拉去枪毙！」、「总有恶魔在身边」。

 

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