新疆喀什机场供应桌椅玩啤牌 网民吁全国傚法茶馆式候机

新疆喀什机场近日有网民发现，登机口候客区内有一排中式桌椅坐满游客喝茶玩啤牌，热闹如茶馆。机场向媒体表示，桌椅免费提供，且使用率颇高。许多网民欣赏这项便民措施，认为应向全国机场推广。

网民纷赞亲民接地气

网民「Flora不是Flower」6月30日发片，分享其在喀什机场的见闻，片中可见，在登机口候客区，在传统候机座位旁，有一长排中式木桌和椅坐满了人，四人一枱，或喝茶，或玩「掼蛋」（啤牌游戏），「又是涨见识的一天，这是机场哦，不是成都的茶馆」，反而候机座位则乘客零落。

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影片引起网民热烈讨论，大多称许喀什机场这项新措施，「全国机场都这么干才好！早到几小时都不会嫌。。。」、「这样不好吗，总比坐几小时玩手机强吧」、「这才是老百姓的专属机场」、「没有麻将感觉还是缺了点什么」、「建议全国机场都来学习」、「非常人性化，值得学习」、「很亲民，胜过全国99%机场」。

极目新闻报道指，经搜寻发现，此前5月也有乘客发影片说，喀什是山东人对口支援的第二故乡，走进喀什机场候机大厅，这是专门为山东乘客安排打掼蛋的仗势吧？喀什人民太客气了！影片中显示，大厅里有10多张木质空桌椅，桌面摆有提供牌，免费使用，损坏照价赔偿，桌子800元/张，椅子280元/把。

喀什机场大厅有商户表示，登机口候客区确实有供游客使用的桌椅，都是免费的，只有那种按摩椅才需要扫码付费。

据喀什机场多名工作人员介绍，T1和T2两个航站楼都设定了木质桌椅，免费供乘客休闲娱乐，可以坐著休息，也可以打打掼蛋啥的。这是一个新的服务举措，桌椅设定已有一段时间了，目前使用率还挺高的。