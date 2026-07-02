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中国观察：中国共产党实际成立日并非七一

即时中国
更新时间：08:42 2026-07-02 HKT
发布时间：08:42 2026-07-02 HKT

每年7月1日，全国各地都会举行系列活动，庆祝中国共产党诞生。中国共产党成立于1921年，但有些人并不知晓，7月1日并非中共一大（中共第一次全国代表大会）实际召开日期。

70年代考证出一大召开日

根据中共党史权威资料考证，中共一大的实际开会时间为1921年7月23日。当时，来自上海、北京、武汉、广州、长沙、济南等地的10多个代表，齐聚上海法租界开会。会议期间，因遭到巡捕突击搜查，参会代表紧急转移至浙江嘉兴南湖的游船上继续剩余议程。经过讨论，大会通过了中国共产党的第一个纲领和决议。

既然中共成立的会议召开于7月23日，为何7月1日会成为如今的纪念日？这同当年革命战争年代兵荒马乱有关。上世纪二三十年代，中共早期档案资料在多次转移、战乱中大量遗失损毁。当时在延安曾经参加过一大的只有毛泽东、董必武两人。他们仅能回忆起大会召开于7月，却无法精准记起具体日期。

1938年，抗日战争爆发，为凝聚抗战军民力量，中共筹备举行建党纪念相关工作。同年5月，毛泽东在延安抗日战争研究会发表《论持久战》演讲，首次公开提出：「今年7月1日，是中国共产党建立的17周年纪念日」。1941年6月，中共中央正式印发文件，把7月1日作为法定、统一的中共建党纪念日。而中共一大开幕的具体日期，要到上世纪70年代末才由中共党史专家考证确定为7月23日。

还有一点值得留意，此前庆祝建党85周年、90周年、95周年及100周年大会，最高领导人讲话中均提到深切怀念毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云同志等老一辈革命家。2022年11月中共前总书记江泽民逝世后，昨日的105周年庆祝大会首次将其纳入怀念名单中，但不称为「老一辈革命家」，而是「江泽民同志」。

纪晓华 

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