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蚂蚁搬家︱上海百万豪车遭分批「拆骨」 3人涉盗窃被刑拘

即时中国
更新时间：09:05 2026-07-02 HKT
发布时间：09:05 2026-07-02 HKT

上海一辆价值百万（人民币，下同）的豪车停在地库，近日竟被3名疑犯「蚂蚁搬家式」逐次搬空。警方称，3人拥有汽车维修经验，陆续来了十几次，将车辆零件分批盗走，每次拆完都会罩好防尘罩，目前3人已遭刑拘。

以汽车维修知识拆走零件

6月17日，上海嘉定公安分局马陆派出所接到居民姚女士报案称，常年旅居外国的她曾于今年3月出国前，将一辆进口跑车停放在马陆镇某停车库内，谁知当天回国后准备和朋友驾车出行，揭开防尘罩后却发现车辆已面目全非，两侧车门、前后保险杠、车灯、座椅及发动机设备等大量零部件被人为拆除。

民警调查发现，车辆残骸上并无明显撬痕，被盗连接处也基本呈现专业拆卸痕迹。经调阅监控，警方发现3名男子多次驾乘一辆宝马车进入车库，趁四下无人，由一人负责望风，另两人快速揭开车辆防尘罩、拆卸零件并装车后离开。

6月18日，疑犯唐某兄弟及杨某被抓，3人对合伙盗窃供认不讳。据交代，他们自3月初在案发地偶然发现姚女士所停车辆车窗未完全关闭，且从积灰程度看已停放许久，于是萌生贪念。其中两人本是从事汽修行业，对于拆卸汽车零部件非常熟悉。每次拆卸完，他们都会将车衣重新罩回，以掩人耳目。

目前3人因涉嫌盗窃罪遭刑事拘留。经初步统计，他们自3月起至案发的100多天内，累计盗窃造成车损达百万元，所得均已被其挥霍一空。

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