直播称大熊猫遭「电击取精」夫妇传谣获刑

全国首宗涉大熊猫网络谣言、网暴刑案，前日入选人民法院案例库。此案中，一对夫妇直播散布大熊猫遭「电击取精」受虐等虚假讯息，煽动网暴，致大熊猫人工繁育国际项目停滞，最终因寻衅滋事罪被判刑1年以上。

煽动网民投诉

2023年3月至2024年5月，白某红、徐某夫妇为扩大直播影响力、增加人气，在明知相关讯息不实情况下，以开直播、发短视频方式散布某大熊猫保护研究中心及其工作人员虐待大熊猫、对大熊猫「电击取精」和利用大熊猫谋取经济利益等虚假讯息，并虚构相关工作人员因违纪违法被查处的情况，煽动网民投诉、举报。

白某红负责直播出镜、发视频等主要工作，徐某主要负责直播管理等辅助性工作。经统计，两人共直播180余次、发短视频90余个，累计浏览量超54万次，点赞数超4万次。

四川省都江堰市人民法院认为，两人行为造成网络秩序混乱，某大熊猫保护研究中心及其工作人员正常工作及声誉被滋扰，大熊猫人工繁育国际科研合作项目停滞，已达到「造成公共秩序严重混乱」的严重程度，因此以寻衅滋事罪，分别判处白某红和徐某1年6个月、1年2个月刑期。