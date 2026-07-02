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南宁舰、衡阳舰已抵港 被目击驶入鲤鱼门 今起接受参观（附预约方法）

即时中国
更新时间：08:02 2026-07-02 HKT
发布时间：07:11 2026-07-02 HKT

新华社报道，2日清晨，中国海军南宁舰、衡阳舰抵达香港水域。两舰将在解放军驻香港部队昂船洲军营举行舰艇开放活动，接受市民登舰参观。

据报，于早上8时许，南宁舰、衡阳舰已穿过蓝塘海峡，驶入鲤鱼门。

香港回归祖国29周年，国防部宣布，解放军导弹驱逐舰南宁舰、导弹护卫舰衡阳舰，将于7月2日至6日赴香港组织系列开放参观和文化交流活动，届时停靠驻香港部队昂船洲军港，开放予香港居民参观。

香港居民可通过微信驻香港部队官方公众号「香江砺剑」，免费提供1.4万张参观门票。（唯一线上预约管道，不收取任何费用）。有意者须使用香港居民身份证或永久居民身份证实名预约，每人限预约1张。11岁及以下儿童免票，但须由预约成功的父母或监护人陪同。基于安全考虑，每名成人最多可携带一名11岁及以下儿童。

开放地点

昂船洲军营（九龙昂船洲志昂路海军基地）

时间

7月4日：上午8时半至下午5时半；
7月5日：上午8时半至下午5时半。

报名QR码

南宁舰、衡阳舰访港参观报名QR码
南宁舰、衡阳舰访港参观报名QR码

预约流程

  1. 关注WeChat驻香港部队官方公众号「香江砺剑」
  2. 点击「舰艇开放」
  3. 点击「活动预约」
  4. 选择参观日期和时段
  5. 点击「预约活动门票」
  6. 点击「添加参观者」
  7. 填写姓名、手机号码、证件号码等资讯及填写验证码
  8. 点击「确认预约」。

预约时间

6月30日至7月2日，每日10时、15时、20时；集中预约，约满即止。

注意事项

  • 线上预约成功后，系统将推送预约订单资讯，并生成电子二维码，须妥善保存。
  • 预约成功后，系统不支援更改身分资讯，只可退票重新预约。
  • 参观当日，须在昂船洲军营安检处，凭预约使用的有效身份证件原件和电子二维码兑换纸质参观票，接受身份核验和安全检查后方可入营。

南宁舰​​​​（舷号162）是解放军052D型导弹驱逐舰，2021年4月服役，满载排水量7500吨，全长159米，宽18.4米，乘员280人，曾于2023年1月与其他舰艇组成联合舰队，到亚丁湾海域执行护航任务。

衡阳舰（舷号568）是解放军054A型导弹护卫舰，2008年6月服役，满载排水量4000吨，全长134米，宽16米，乘员不多于180人，亦曾参加过亚丁湾护航行动。

 

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