香港公务员据报赴台旅游被查出有台湾籍 遭控逃避兵役获判无罪

据台媒《联合报》1日（周三）报道，一名在香港长大并任职香港公务员的胡姓男子，早前赴台旅游时，竟被台湾当局查出拥有台湾国籍，且因未按催告接受征兵，遭台湾检方依《妨害兵役治罪条例》起诉。

幼时赴台由母代设台中户籍 二十三年前最后出境后除户

报道指，台湾检方起诉书披露，现年约三十多岁的胡姓男子在香港出生，1999年8月曾短暂赴台，当时其母亲在台中市西屯区替他设立了户籍，并代为申请了台湾护照。此后，胡男曾先后持该本台湾护照出境5次、入境4次，最后一次使用台湾护照出境是在2003年2月。

男事主辩称从不知道自己拥有台湾籍。路透社资料图片

到了2006年，胡男提供相片委托母亲在台办理兵籍调查，隔年（2007年）因出境满2年未入境，被依法办理了「迁出登记」而除户。检方强调，此类手续只是户籍状态的变更，并不代表胡男自动丧失了台湾国籍。

案件的导火线始于2016年2月，胡男持香港护照入境台湾，由于他当时未主动申报自己具有「侨民役男」的身分，随即被系统自动纳入列管对象。此后在2016至2018年期间，胡男曾先后4次以香港居民身份申请并赴台观光旅游。

台中市西屯区公所于2018年3月发现其漏管情况后，随即对其原登记户籍地址发信催告，并刊登公告，勒令他在6个月内返台接受征兵体检。由于胡男逾期仍未返台，检方认定他故意逃避兵役，遂正式将其起诉。

男事主辩称全不知情 亦从未在台定居

台中地方法院在审理此案时，胡男否认控罪。他抗辩称，自己从小到大都在香港就学及生活，父亲是香港侨民，现时自己是一名香港公务员。虽然母亲以前设籍在台湾，但他自幼对自己具有台湾国籍、或曾在台湾设立户籍一事完全毫不知情，更不知道自己有服兵役的法定义务。他强调每次赴台均是极短暂的观光停留，母亲当年如何替他处理台湾户籍的事务，他根本不清楚。

法官：与台联系淡薄 欠缺主观意图判无罪

法院认为，胡男在港出生，确实从未定居台湾，与台湾的连系因素显然淡薄。其母亲当年替他设立户籍、申请台湾身份证及护照期间，胡男尚处于11岁至19岁的求学阶段，控方并无实质证据证明胡男对母亲代办的这些事务知情，加之其母亲已于2012年不幸过世，令胡男的辩解合乎常理。

法院在判词中指出，《妨害兵役治罪条例》的罪名前提，必须是建立在被告具有「避免征兵处理」的主观意图上。由于胡男在达到服兵役年龄后，每一次赴台都是合法持香港护照过关，导致台湾海关查验时，无法及时在护照上盖印兵役管制戳章或对其进行提醒。在胡男根本无从察知自己有返台服役义务的情况下，难以确认他是蓄意逃兵，因此最终裁定其无罪，全案仍可上诉。

[17:05, 7/1/2026] Rick Chan: