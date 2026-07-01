广州东站︱迟到女客失控大闹候车室 殴职员砸cam图毁证︱有片

乘搭高铁或航班应预早到车站或机场。昨日（6月30日），内地广州东站一名女子因错过检票时间，未能搭上原订的列车，竟大闹候车室，期间更辱骂、殴打现场工作人员，甚至抢砸影片记录仪。今日（1日），广铁集团对事件作出通报，相关部门已将当事人带走调查。

错过验票时间

据广铁通报，事发当日下午4时35分，一名打算乘搭C7077列车到深圳的女性旅客，赶到车站候车室。由于原订4时36分开出的列车于4时31分已停止检票，工作人员向旅客解释，无法让其进入车站。

女子得知后情绪失控，抛掷随身物品，并辱骂、殴打现场工作人员，抢夺摔砸工作人员的视频记录仪，造成设备损坏。



事发后，相关部门已将当事人带走调查，车站第一时间将受伤的工作人员送往医院治疗，经送医检查治疗，工作人员身体无大碍。

职员身体无大碍

据内地律师表示，在车站大吵大闹并辱骂工作人员，属于扰乱车站秩序。根据治安管理处罚法，可处警告或罚款，情节较重可处5日以上10日以下拘留；砸摔车站工作人员的对讲机，属于故意损毁财物，根据治安管理处罚法，可能面临5日以上10日以下拘留，并处1000元以下罚款。如果对讲机价值较高，还可能涉嫌故意毁坏财物罪。