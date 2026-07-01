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吴柳芳重新出发︱首场带货直播卖波鞋 佣金全捐嫣然天使基金

即时中国
更新时间：19:00 2026-07-01 HKT
发布时间：19:00 2026-07-01 HKT

国家女子体操队前队员吴柳芳去年年底在短片平台上发布一系列性感舞蹈影片，后来遭师妹批评，及广泛争议。

周三（1日），吴柳芳在杭州某品牌总部直播间，开启个人账号首场带货直播。她在镜头前跳舞、走模特步，展示品牌运动系列服饰鞋款。极目新闻报道，吴柳芳该场直播全部带货佣金，全额捐赠至中国红十字基金会嫣然天使基金。

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吴柳芳早前表示，刚还清家中40万元（人民币）外债。她坦言，自己曾长期背负沉重的生活压力，深知看病求医的不易，由此希望通过这场公益直播汇聚善意，帮助更多唇腭裂孩子重拾完整笑容。

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吴柳芳透露，账号后台长期收到品牌带货邀约，此前她一概回绝。「最近有点想通了，可以用我的流量做一些力所能及的善事。」，对于现况，吴柳芳表示：「我只想踏踏实实创作内容，收获大家真心的认可与喜爱。」

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