煽动退货︱陕西「碰瓷」网红车厘子市集恶意踩场 当场被殴再遭控寻衅滋事

陕西有以打假自居的网红，早前到一场助农樱桃（香港俗称，车厘子）市集踩场，挑剔水果品质，煽动消费者投诉退货，在现场已被人殴打。近日，当地警方指其涉及散播错误讯息，将其行政拘留。网民爆料，涉事者近年专以「硬核打假」人设，在网上不断制造对立，这次被全网封禁是大快人心。

诬指车厘子有农药

综合内媒及网上消息，陕西咸阳警方6月29日晚证实，自媒体李雨禅（又名：李雨婵）明知果农受灾，仍刻意发布假消息，制造矛盾博取流量，涉嫌寻衅滋事被行政拘留，案件仍在调查当中。

相关新闻：重庆山姆打包哥︱男子扮领养再虐杀猫狗被行拘 上百动保民众通宵示威声讨︱有片

事件起因是5月下旬，咸阳市秦都区白良村举办助农活动，协助因受雨灾影响的果农推销车厘子。李雨禅连续多日在网上以短片及直播方式，指控当地车厘子品质差、有虫、有农药残留，推销活动手续不全等，呼吁举报投诉和退货，甚至引导消费者刻意购入再退货，令果农做成巨大损失。

至白良村举办樱桃节当日，李雨禅更亲自「踩场」做直播，继续批评果农种植的车厘子品质，最终与果农爆发冲突，李雨禅被人围殴受伤。

事后，李雨禅曾开直播展示满脸伤痕，并指已就事件报警。直至日前，当地警方表示，已就李雨禅涉嫌寻衅滋事被行政拘留。消息传出后，网上反应是大快人心，认为李雨禅被行拘与全网封禁是罪有应得。

靠制造对立拉流量

网民指，「到别人家门口惹是生非，还能跑的了她？」、「为民除害大快人心，为咸阳公安为秦都公安点赞」、「太爽了、早该下手」、「错把无知当个性」、「太好了帐号也应该永久封禁」、「等了几年终于有了好消息」、「要她赔偿果农损失」。



相关新闻：冒警网红｜前科犯穿警装拍片吸粉3000 网上诱骗转账遭拘15日

有网民指，李雨禅约5年前，开始以「硬核打假，全网举报」的人设现身，在网上不断向当红的直播主「挑机」，质疑他们推销的货品质素。

李雨禅就是靠类似的制造对立、冲突，累积了约8万粉丝。李雨禅为博流量，更开始走出网络，现身人气商户或网红举办的活动，直播她对质的过程，被网民批评她是「碰瓷网红」，靠制造冲突来带动流量。